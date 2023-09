Робота Tesla Optimus навчили сортування предметів і йоги

У компанії Tesla показали нові досягнення в робототехніці – людиноподібного бота Optimus навчили новим трюкам за цей рік. Вміння зняли на ролик й опублікували у Twitter.

У короткому відео можна побачити, як бот самостійно сортує кубики по тацях, які розташовані на столі. Блоки відрізняються за кольором, і Optimus їх правильно визначає і розділяє.

Optimus can now sort objects autonomously ????

Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.

Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine ????)

→ https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023