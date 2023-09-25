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Робота Tesla Optimus навчили сортування предметів і йоги

25 Вересня 2023, 09:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla Optimus

У компанії Tesla показали нові досягнення в робототехніці – людиноподібного бота Optimus навчили новим трюкам за цей рік. Вміння зняли на ролик й опублікували у Twitter.

У короткому відео можна побачити, як бот самостійно сортує кубики по тацях, які розташовані на столі. Блоки відрізняються за кольором, і Optimus їх правильно визначає і розділяє.

– Optimus тепер може сортувати об’єкти автономно. Його нейронна мережа навчається за принципом “з кінця в кінець”: відео на вході, керування на виході, – заявили в Tesla.

Нові вміння з’явилися і в переміщенні – бот навчився балансувати на одній нозі і водночас розтягуватися, як людина.

– Після довгого робочого дня потрібно розтягнутися. Намасте, – описали розтяжку розробники бота.

Нагадаємо, що анонс робота-гуманоїда Optimus відбувся ще на початку жовтня 2022 року. Тоді було представлено одразу два прототипи, і їхня ціна була в кілька разів нижчою, ніж у конкурентів – $20 тис. Бот має замінити людину на небезпечних або рутинних завданнях. Наприклад, на складах або на деяких заводах.

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Фото: Tesla

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