Робота Tesla Optimus навчили сортування предметів і йоги

25 Вересня 2023, 09:43 Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle

У компанії Tesla показали нові досягнення в робототехніці – людиноподібного бота Optimus навчили новим трюкам за цей рік. Вміння зняли на ролик й опублікували у Twitter. У короткому відео можна побачити, як бот самостійно сортує кубики по тацях, які розташовані на столі. Блоки відрізняються за кольором, і Optimus їх правильно визначає і розділяє. Optimus can now sort objects autonomously ???? Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out. Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine ????) → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023

– Optimus тепер може сортувати об’єкти автономно. Його нейронна мережа навчається за принципом “з кінця в кінець”: відео на вході, керування на виході, – заявили в Tesla.

Нові вміння з’явилися і в переміщенні – бот навчився балансувати на одній нозі і водночас розтягуватися, як людина.

– Після довгого робочого дня потрібно розтягнутися. Намасте, – описали розтяжку розробники бота.

Нагадаємо, що анонс робота-гуманоїда Optimus відбувся ще на початку жовтня 2022 року. Тоді було представлено одразу два прототипи, і їхня ціна була в кілька разів нижчою, ніж у конкурентів – $20 тис. Бот має замінити людину на небезпечних або рутинних завданнях. Наприклад, на складах або на деяких заводах.

Фото: Tesla