Компанія американського інженера Ілона Маска Tesla продемонструвала два прототипи робота-гуманоїда Optimus.

В ході презентації Tesla 2022 AI Day, ввечері 30 вересня, стало відомо, ціна такого винаходу – до $20 тис., що в кілька разів менше сучасних аналогів.

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Компанія показала андроїда без зовнішніх панелей. Він без допомоги вийшов на сцену, помахав присутнім і трохи потанцював. У відео також продемонстрували вміння робота-гуманоїда переносити коробку, поливати квіти, орієнтуватися в просторі.

За словами Ілона Маска, в роботі встановлені такі ж датчики, що і в системі автопілотування Tesla. Ба більше, перші вже працюють на підприємстві інженера, виконуючи рутинну роботу, але під наглядом людей.

Також Маск додав, що мета Tesla – створити доступного для покупки робота і в майбутньому випускати їх мільйонами одиниць.

На презентації також представили прототип Optimus для серійного виробництва. Однак він не був завершений, оскільки інженерам не вистачило часу, тому робот не зміг сам пересуватися.

Перша модель Optimus здатна працювати добу без підзарядки. Ключові особливості – рухливі пальці і здатність навчатися, аналізуючи дії людей і повторюючи їх.

Такі роботи повинні стати помічниками для людей.