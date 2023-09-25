Робота Tesla Optimus научили сортировке предметов и йоге

25 сентября 2023, 09:43 Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle

В компании Tesla показали новые достижения в робототехнике — человекоподобного бота Optimus научили новым трюкам за этот год. Умения засняли на ролик и опубликовали в Twitter. В коротком видео можно увидеть, как бот самостоятельно сортирует кубики по подносам, которые расположены на столе. Блоки отличаются по цвету, и Optimus их правильно определяет и разделяет. Optimus can now sort objects autonomously ???? Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out. Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine ????) → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023

— Optimus теперь может сортировать объекты автономно. Его нейронная сеть обучается по принципу “из конца в конец”: видео на входе, управление на выходе, — заявили в Tesla.

Новые умения появились и в перемещении — бот научился балансировать на одной ноге и при этом растягиваться, как человек.

— После долгого рабочего дня нужно растянуться. Намасте, — описали растяжку разработчики бота.

Напомним, что анонс робота-гуманоида Optimus состоялся еще в начале октября 2022 года. Тогда было представлено сразу два прототипа, и их цена была в несколько раз ниже, чем у конкурентов — $20 тыс. Бот должен заменить человека на опасных или рутинных задачах. К примеру, на складах или на некоторых заводах.

Фото: Tesla