Робота Tesla Optimus научили сортировке предметов и йоге

В компании Tesla показали новые достижения в робототехнике — человекоподобного бота Optimus научили новым трюкам за этот год. Умения засняли на ролик и опубликовали в Twitter.
В коротком видео можно увидеть, как бот самостоятельно сортирует кубики по подносам, которые расположены на столе. Блоки отличаются по цвету, и Optimus их правильно определяет и разделяет.
Optimus can now sort objects autonomously ????
Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.
Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine ????)
→ https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r
— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023