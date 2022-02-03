Facebook уперше в історії почав втрачати унікальних користувачів. Рекламодавці також почали менше користуватися послугами Meta, що знизило вартість акцій корпорації на 20%.

Різка зміна на ринку знизила капіталізацію компанії Марка Цукерберга на $200 млрд. Ребрендингу Facebook на Meta недостатньо, щоб відвернути інвесторів від проблем у бізнесі.

Так, у соцмережах Facebook, Instagram та WhatsApp кількість користувачів практично не змінилася. Найбільше сервіс втратив користувачів із Північної Америки, де за рекламу платили найбільше. За заявою представника компанії, це перше зниження кількості користувачів в історії компанії.

Утім, досі невідома загальна кількість користувачів Instagram – сервісом активно користуються навіть підлітки.

Так, Facebook щодня користується 1,929 млрд людей. Щоправда, на прибутку компанії це не дуже позначилося — у 2021 році дітище Цукерберга заробило майже $40 млрд коштом реклами.

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Зараз у планах компанії — створити метавсесвіт, в якому люди перебуватимуть в одній віртуальній кімнаті. Більше не потрібно буде спілкуватися за допомогою текстових повідомлень і навіть торкатися предметів.

Meta створила найпотужніший суперкомп’ютер у світі на основі штучного інтелекту. AI Research SuperCluster допоможе удосконалити технології для віртуального світу Facebook.