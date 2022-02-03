Facebook впервые в истории начал терять уникальных пользователей. Рекламодатели также начали меньше пользоваться услугами Meta, что снизило стоимость акции корпорации на 20%.

Резкое изменение на рынке снизило капитализацию компании Марка Цукерберга на $200 млрд. Ребрендинга Facebook на Meta недостаточно, чтобы отвлечь инвесторов от проблем в бизнесе.

Так, в соцсетях Facebook, Instagram и WhatsApp количество пользователей практически не изменилось. Больше всего сервис потерял пользователей из Северной Америки, где за рекламу платили больше всего. По заявлению представителя компании, это первое снижение количества пользователей в истории компании.

Впрочем, до сих пор неизвестно общее количество пользователей Instagram — сервисом активно пользуются даже подростки.

Так, Facebook ежедневно пользуется 1,929 млрд человек. Правда, на прибыли компании это не сильно сказалось — в 2021 году детище Цукерберга заработало почти $40 млрд за счет рекламы.

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Сейчас в планах компании — создать метавселенную, в которой люди будут находиться в одной виртуальной комнате. Больше не нужно будет общаться с помощью текстовых сообщений, и даже касаться предметов.

Meta создала самый мощный суперкомпьютер в мире на базе искусственного интеллекта. AI Research SuperCluster поможет усовершенствовать технологии для виртуального мира Facebook.