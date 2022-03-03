В Україні вже понад тиждень триває війна. Вночі, 24 лютого, Росія напала на нашу країну. Для захисту громадян у месенджері Telegram створено різноманітні канали та боти, в які люди можуть звернутися, щоб отримати допомогу чи повідомити Збройним силам України необхідну інформацію.

Варто зазначити, що наразі триває дуже сильна інформаційна війна, країна-агресор намагається заплутати людей і може створювати різні канали, прикриваючись Україною. Головне – перевіряти їхню справжність.

Зараз у Telegram багато ботів, у тому числі створених і СБУ, в які можна повідомляти про ворожі війська та техніку, тим самим допомогти ЗСУ.

Офіційний чат-бот, в який необхідно писати, якщо ви побачили техніку агресора чи самі путінські війська – @stop_russian_war_bot.

Бот отримує та передає інформацію у відповідні штаби реагування. У разі перебоїв у його роботі, можна надсилати інформацію на особисті повідомлення телеграм-акаунта – @stop_russian_war.

Бот кіберполіції для повідомлень про виявлення позначок, які окупанти залишають на дорогах – @ukraine_avanger_bot.

Якщо ви перебуваєте в Києві, але не знаєте, де є бомбосховища, то бот @safe_space_ua_bot покаже найближчі укриття.

Також наразі створюється багато Telegram-каналів, YouTube-каналів, Facebook-груп, Instagram-профілів, які поширюють дезінформацію, а також повідомляють про місцезнаходження військ ЗСУ. Їх необхідно блокувати, чим більше людей це зробить, то ймовірніше, що канал чи профіль припинить свою роботу. За допомогою бота @stopdrugsbot їх можна заблокувати.

Також в Україні запрацював чат-бот із фіксації злочинів РФ для Гааги – @tribunal_ua_bot. Автори ініціативи повідомляють, що всі матеріали будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Дуже корисним є чат-бот Готовий до всього @Hotovyi_do_vsioho_bot. Він дає рекомендації, як діяти в умовах війни.

Працює і чат-бот для допомоги переселенцям Турботник – @turbotnyk_bot.

Користуватися чат-ботом доволі просто, необхідно мати Telegram, перейти за посиланнями, що ми залишили, а потім дотримуватися вказівок бота.