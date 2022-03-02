Популярний месенджер Telegram оголосив про допомогу Україні. Так, сервіс Павла Дурова сприятиме поширенню правдивої інформації, а в деяких районах країни користувачів сповіщатимуть про авіаудари.
– Багатонаціональна команда Telegram включає безліч учасників з України. Ми всі бажаємо негайного припинення конфлікту. У ці неспокійні часи нас втішає той факт, що наша робота в Telegram допомагає людям отримувати швидкий доступ до критично важливої інформації — від перевірених офіційних заяв до сповіщень про авіаудари, які рятують мирних жителів. Наші серця звернені до всіх, кого торкнулася ця війна. Ми продовжимо покращувати здатність Telegram пов’язувати людей у районах з обмеженим покриттям та протистояти перебоям в обслуговуванні, – повідомили на офіційному каналі Telegram.
Нагадаємо, що в Telegram кожен охочий може приєднатися до офіційних каналів голови ОДА своєї області та ділитися з рідними та друзями. Все це необхідно для боротьби з фейками – правдива інформація може врятувати життя, і це є критично важливим у сьогоднішніх реаліях.
Шукайте свою область, підписуйтесь на офіційний ресурс та розповсюджуйте цей список.
- Вінницька – https://t.me/vinnytskaODA
- Волинська – https://t.me/volynskaODA
- Дніпропетровська – https://t.me/dnipropetrovskaODA
- Донецька – https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
- Житомирська – https://t.me/zhytomyrskaODA
- Закарпатська – https://t.me/zakarpatskaODA
- Запорізька – https://t.me/starukhofficial
- Івано-Франківська – https://t.me/onyshchuksvitlana
- Київська – https://t.me/kyivoda
- Кіровоградська – https://t.me/chornamary
- Луганська – https://t.me/luhanskaVTSA
- Львівська – https://t.me/kozytskyy_maksym_official
- Миколаївська – https://t.me/mykolaivskaODA
- Одеська – https://t.me/odeskaODA
- Полтавська – https://t.me/DMYTROLUNIN
- Рівненська – https://t.me/s/vitalykoval8
- Сумська – https://t.me/Zhyvytskyy
- Тернопільська – https://t.me/ternopilskaODA
- Харківська – https://t.me/synegubov
- Херсонська – https://t.me/khersonskaODA
- Хмельницька – https://t.me/khmelnytskaODA
- Черкаська – https://t.me/AleksandrSkichko
- Чернівецька – https://t.me/chernivetskaODA
- Чернігівська – https://t.me/chernigivskaODA