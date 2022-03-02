Популярний месенджер Telegram оголосив про допомогу Україні. Так, сервіс Павла Дурова сприятиме поширенню правдивої інформації, а в деяких районах країни користувачів сповіщатимуть про авіаудари.

– Багатонаціональна команда Telegram включає безліч учасників з України. Ми всі бажаємо негайного припинення конфлікту. У ці неспокійні часи нас втішає той факт, що наша робота в Telegram допомагає людям отримувати швидкий доступ до критично важливої ​​інформації — від перевірених офіційних заяв до сповіщень про авіаудари, які рятують мирних жителів. Наші серця звернені до всіх, кого торкнулася ця війна. Ми продовжимо покращувати здатність Telegram пов’язувати людей у ​​районах з обмеженим покриттям та протистояти перебоям в обслуговуванні, – повідомили на офіційному каналі Telegram.

Нагадаємо, що в Telegram кожен охочий може приєднатися до офіційних каналів голови ОДА своєї області та ділитися з рідними та друзями. Все це необхідно для боротьби з фейками – правдива інформація може врятувати життя, і це є критично важливим у сьогоднішніх реаліях.

Шукайте свою область, підписуйтесь на офіційний ресурс та розповсюджуйте цей список.