В Украине уже больше недели идет война. Ночью, 24 февраля, Россия напала на нашу страну. Для защиты граждан в мессенджере Telegram созданы разнообразные каналы и боты, в которые люди могут обратиться, чтобы получить помощь или сообщить Вооруженным силам Украины необходимую информацию.

Стоит отметить, что сейчас идет очень сильная информационная война, страна-аггресор пытается запутать людей и также может создавать разные каналы, прикрываясь Украиной. Главное — проверять их подлинность.

Сейчас в Telegram много ботов, в том числе созданных и СБУ, в которые можно сообщать о вражеских войсках и технике, тем самым помочь ВСУ.

Официальный чат-бот, в который необходимо писать, если вы увидели технику агрессора или сами путинские войска — @stop_russian_war_bot.

Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования. В случае перебоев в его работе, можно посылать информацию в личные сообщения Telegram-аккаунта — @stop_russian_war.

Бот киберполиции для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах — @ukraine_avanger_bot.

Если вы находитесь в Киеве, но не знаете, где есть бомбоубежища, то бот @safe_space_ua_bot покажет ближайшие укрытия.

Также сейчас создается много Telegram-каналов, YouTube-каналов, Facebook-групп, Instagram-профилей, которые распространяют дезинформацию, а также сообщают о месторасположении войск ВСУ. Их необходимо блокировать, чем больше людей это сделает, тем вероятнее, что канал или профиль прекратит свою работу. С помощью бота @stopdrugsbot их можно заблокировать.

Также в Украине заработал чат-бот по фиксации преступлений РФ для Гааги — @tribunal_ua_bot. Авторы инициативы сообщают, что все материалы будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге.

Очень полезным является чат-бот Готовий до всього @Hotovyi_do_vsioho_bot. Он дает рекомендации, как действовать в условиях войны.

Работает и чат-бот для помощи переселенцам Турботник — @turbotnyk_bot.

Пользоваться чат-ботом довольно просто, необходимо иметь Telegram, перейти по ссылкам, что мы оставили, а после следовать указаниям бота.