Головний секрет красивого тіла – харчування!

Калорії, білки, жири та вуглеводи – важливі харчові елементи, баланс яких допоможе досягти бажаної фізичної форми.

Калорійність – це енергетична цінність кожного продукту. Абсолютно уся їжа та напої мають свої калорії. Надлишок щоденної норми може призвести до переїдання, що в результаті спричинить набір ваги.

Про те, як стежити за нормою калорій та які додатки використовувати, дізнавались Факти ICTV.

Як розрахувати калорії вручну

Свою добову норму калорій можна підрахувати самостійно за допомогою формули Миффлин-Сан Жеора.

Для жінок:

(9,99 * вага (кг)) + (6.25 * ріст (см)) – (4,92 * вік) – 161

Для чоловіків:

(9,99 * вага (кг)) + (6.25 * ріст (см)) –( 4,92 * вік) + 5

Отримана сума – це кількість калорій необхідна організму для базового обміну речовин, без фізичної активності. Тепер її необхідно помножити на К.

К – це коефіцієнт активності. Для кожного він різний:

мінімальна активність – 1,0;

слабка активність – 1,2;

навантаження один-три рази в тиждень – 1,3;

спорт три-п’ять разів на тиждень – 1,6;

щоденні навантаження – 1,7;

тренування два рази на добу, робота у сфері спорту – 1,9.

Якщо ви не любите рахувати, це може зробити за вас спеціальний додаток.

Найкращі додатки для підрахунку калорій

Lifesum: здорове харчування

Під час реєстрації вам необхідно вказати поточну вагу, зріст, вік та масу тіла, якої хочете досягти.

Додаток автоматично порахує вашу ідеальну норму калорій, виходячи з поставленої цілі (схуднення, утримка чи набір ваги).

Також можна стежити за кількістю вживаних білків, жирів та вуглеводів.

Додаток містить такі категорії:

Щоденник – сюди ви щодня вносите споживану їжу.

– сюди ви щодня вносите споживану їжу. Особиста сторінка – тут представлені дані про вас.

тут представлені дані про вас. Дієти – можна обрати план харчування (веган, кетодієта, високобілкова тощо).

– можна обрати план харчування (веган, кетодієта, високобілкова тощо). Рецепти – безліч страв на будь-який вибір з вже порахованими калоріями.

Програма безкоштовна, але є і платна підписка Lifesum Premium, яка відкриває більш детальну інформацію про нутрієнти (поживні речовини) кожного з продуктів та доступ до категорій Дієти та Рецепти. Підписка є в кількох варіантах – на 1, 3 чи 12 місяців.

Також у додатку є кілька цікавих функцій: можна відмічати кількість випитої води, зчитувати штрих-код з пакування продукту, а також додавати фізичну активність.

Fat Secret

Безкоштовний додаток містить велику харчову базу, зручний дизайн та цікаві функції.

Реєстрація відбувається так само – вказати зріст, вагу, вік та бажану вагу.

База продуктів поділена на кілька категорій:

продукти;

ресторани;

популярні марки продуктів;

супермаркети.

Це допоможе швидко знаходити потрібну вам страву чи продукт.

Додаток виконаний у вигляді щоденника, де можна стежити за споживаними білками, жирами, вуглеводами та калоріями.

Є функція пошуку продуктів за штрих-кодом. Також можна вести щоденник з додаванням фото власних страв.

У програмі є функція Тренування, де зібрані фізичні навантаження, які допоможуть “спалити” калорії.

YAZIO: підрахунок калорій та дієта

За допомогою безкоштовного додатка YAZIO можна вести щоденник харчування, стежити за фізичною активністю та успішно худнути.

Програма містить таблицю калорійності, що охоплює більше 2 млн продуктів, зручний інтерфейс та унікальні функції.

Під час реєстрації є можливість обрати певний тип харчування:

Класичний – якщо у вас немає харчових вподобань.

Пескетаріанство – якщо ви не вживаєте морепродукти, але їсте м’ясо.

Вегетаріанство – ви не їсте м’яса та морепродуктів.

Веганство – ви не їсте продукти тваринного походження.

Серед безкоштовних функцій є інтервальне голодування – спосіб харчування, який дозволяє їсти лише в певні години дня. Є кілька варіантів часових вікон – 16/8 (16 годин голоду та 8 годин споживання їжі ), 20/4 – де тільки 4 години на добу можна їсти, та 24/1 – один день голоду, один – звичайний режим.

У програмі YAZIO можна обрати комфортне для вас інтервальне голодування та запустити таймер. Коли настане час їсти, додаток повідомить вам сигналом.

У програмі також є розділ Рецепти, де можна обрати страву та переглянути спосіб її приготування.

YAZIO не повністю безкоштовний, є також версія PRO, яка відкриє можливість переглядати всі Рецепти, стежити не лише за вагою, а й за параметрами тіла, за кількістю цукру, солі та інших елементів у стравах.

My FitnessPal

Одним із найпопулярніших додатків в категорії Здоров’я та фітнес. За даними розробників My FitnessPal, харчова база нараховує 4 млн продуктів і щоденно поповнюється.

Швидке та зручне внесення прийомів їжі, можливість додавати кілька страв одночасно та функція запам’ятовування ваших улюблених продуктів – все це робить My FitnessPal унікальним та затребуваним додатком.

Програма має детальну характеристику кожної страви та продукту, де можна побачити кількість жирів, білків, вуглеводів та інших необхідних нутрієнтів.

Є функція синхронізації з сайтом. Так, цей додаток має ще й сайт, що дозволяє вносити їжу не лише з телефона, але і з комп’ютера.

My FitnessPal має у своїй базі понад 350 фізичних вправ, що допоможуть пришвидшити схуднення. Також можна додавати власні тренування!

Dine4Fit: таблиця калорійності

За допомогою цього додатка можна відстежувати калорійність споживаної їжі, записувати з’їдене, вести трекер дієт та навчитись правильно харчуватись!

Dine4Fit – калькулятор калорій та щоденник правильного харчування з рецептами на кожен день.

Додаток має зручний функціонал, корисні функції та додаткові можливості.

Доступна функція голосового пошуку, яка допоможе швидко знаходити продукти.

Корисні функції: рецепти смачних страв, зручний щоденник харчування та повна статистика щодо вживаних калорій.

Серед додаткових можливостей є версія Преміум, яка відкриває доступ до бази преміальних рецептів, дозволяє вимкнути рекламу та стежити за кількістю цукру, солі, кальцію та насичених жирів у стравах чи продуктах!

Головне при схуднення – це адекватне ставлення до їжі. В жодному разі не сідайте на жорсткі дієти, адже це може призвести до розладу харчової поведінки!

Не вимагайте від свого тіла швидких результатів. Пам’ятайте, новий режим харчування – стрес для організму, а додатки для підрахунку калорій потрібні для допомоги, а не для шкоди вашій харчовій системі!