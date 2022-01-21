Главный секрет красивого тела – питание!

Калории, белки, жиры и углеводы — важные пищевые элементы, баланс которых поможет достичь желаемой физической формы.

Калорийность — это энергетическая ценность каждого продукта. Абсолютно вся еда и напитки имеют свои калории. Избыток ежедневной нормы может привести к перееданию, что в результате повлечет за собой набор веса.

О том, как следить за нормой калорий и какие приложения использовать, узнавали Факты ICTV.

Как рассчитать калории вручную

Свою суточную норму калорий можно подсчитать самостоятельно с помощью формулы Миффлин-Сан Жеора.

Для женщин:

(9,99 * вес (кг)) + (6.25 * рост (см)) – (4,92 * возраст) — 161

Для мужчин:

(9,99 * вес (кг)) + (6.25 * рост (см)) –( 4,92 * возраст) + 5

Полученная сумма — это количество калорий необходимое организму для базового обмена веществ, без физической активности. Теперь ее необходимо умножить на К.

К — это коэффициент активности. Для каждого он разный:

минимальная активность – 1,0;

слабая активность – 1,2;

нагрузка один-три раза в неделю – 1,3;

спорт три-пять раз в неделю – 1,6;

ежедневные нагрузки – 1,7;

тренировка два раза в сутки, работа в сфере спорта – 1,9.

Если вы не любите считать, это может сделать за вас специальное приложение.

Лучшие приложения для подсчета калорий

Lifesum: здоровое питание

Во время регистрации вам необходимо указать вес, рост, возраст и массу тела, которой хотите добиться.

Приложение автоматически посчитает вашу идеальную норму калорий, исходя из поставленной цели (похудение, удержание или набор веса).

Также можно следить за количеством употребляемых белков, жиров и углеводов.

Приложение содержит следующие категории:

Дневник — сюда вы ежедневно вносите потребляемую пищу.

— сюда вы ежедневно вносите потребляемую пищу. Личная страница — здесь представлены данные о вас.

— здесь представлены данные о вас. Диеты — можно выбрать план питания (веган, кетодиета, высокобелковая и т. п.)

— можно выбрать план питания (веган, кетодиета, высокобелковая и т. п.) Рецепты — множество блюд на любой выбор с уже посчитанными калориями.

Программа бесплатная, но есть и платная подписка Lifesum Premium, которая открывает более подробную информацию о нутриентах (питательных веществах) каждого из продуктов и доступ к категориям Диеты и Рецепты. Подписка есть в нескольких вариантах — на 1, 3 или 12 месяцев.

Также в приложении есть несколько интересных функций: можно отмечать количество выпитой воды, считывать штрих-код с упаковки продукта, а также добавлять физическую активность.

Fat Secret

Бесплатное приложение содержит обширную пищевую базу, удобный дизайн и интересные функции.

Регистрация происходит так же — указать рост, вес, возраст и желаемый вес.

База продуктов разделена на несколько категорий:

продукты;

рестораны;

популярные марки продуктов;

супермаркеты.

Это поможет быстро находить нужное вам блюдо или продукт.

Приложение выполнено в виде дневника, где можно следить за потребляемыми белками, жирами, углеводами и калориями.

Есть функция поиска продуктов по штрих-коду. Также можно вести дневник с добавлением фото собственных блюд.

В программе есть функция Тренировки, где собраны физические нагрузки, которые помогут “сжечь” калории.

YAZIO: подсчет калорий и диета

С помощью бесплатного приложения YAZIO вы можете вести дневник питания, отслеживать физическую активность и успешно худеть.

Программа содержит таблицу калорийности, включающую более 2 млн продуктов, удобный интерфейс и уникальные функции.

При регистрации есть возможность выбрать определенный тип питания:

Классический — если у вас нет пищевых предпочтений.

— если у вас нет пищевых предпочтений. Пескетарианство — если вы не употребляете морепродукты, но едите мясо.

— если вы не употребляете морепродукты, но едите мясо. Вегетарианство — вы не едите мясо и морепродукты.

— вы не едите мясо и морепродукты. Веганство — вы не едите продукты животного происхождения.

Среди бесплатных функций есть интервальное голодание — способ питания, который позволяет есть лишь в определенные часы дня. Есть несколько вариантов временных окон – 16/8 (16 часов голода и 8 часов потребления пищи ), 20/4 – где только 4 часа в сутки можно кушать, и 24/1 – один день голода, один – обычный режим.

В программе YAZIO можно выбрать комфортное для вас интервальное голодание и запустить таймер. Когда наступит время есть, приложение сообщит вас сигналом.

В программе также есть раздел Рецепты, где можно выбрать блюдо и просмотреть способ его приготовления.

YAZIO не полностью бесплатное, есть также версия PRO, которая откроет возможность просматривать все Рецепты, следить не только за весом, но и за параметрами тела и отслеживать количество сахара, соли и других элементов в блюдах.

My FitnessPal

Одно из самых популярных приложений в категории Здоровье и фитнес. По данным разработчиков My FitnessPal, в приложении пищевая база насчитывает 4 млн продуктов и ежедневно пополняется.

Быстрое и удобное внесение приемов пищи, возможность добавлять несколько блюд одновременно и функция запоминания ваших любимых продуктов — все это делает My FitnessPal уникальным и востребованным приложением.

Программа имеет подробную характеристику каждого блюда и продукта, где можно увидеть количество жиров, белков, углеводов и других необходимых нутриентов.

Присутствует функция синхронизации с сайтом. Да, это приложение имеет еще и сайт, позволяющий вносить еду не только с телефона, но и с компьютера.

My FitnessPal имеет в своей базе более 350 физических упражнений, которые помогут ускорить похудение. Также можно добавлять собственные тренировки!

Dine4Fit: таблица калорийности

С помощью этого приложения можно отслеживать калорийность потребляемой пищи, записывать съеденное, вести трекер диет и научиться правильно питаться!

Dine4Fit — калькулятор калорий и дневник правильного питания с рецептами на каждый день.

Приложение имеет удобный функционал, полезные функции и дополнительные возможности.

Доступна функция голосового поиска, которая поможет быстро находить продукты.

Полезные функции: рецепты вкусных блюд, удобный дневник питания и полная статистика по употребляемым калориям.

Среди дополнительных возможностей есть версия Премиум, который открывает доступ к базе премиальных рецептов, позволяет отключить рекламу и отслеживать количество сахара, соли, кальция и насыщенных жиров в блюдах или продуктах!

Главное при похудении — это адекватное отношение к еде. Ни в коем случае не садитесь на жесткие диеты, ведь это может привести к расстройству пищевого поведения!

Не требуйте от своего тела быстрых результатов. Помните, новый режим питания — стресс для организма, а приложения для подсчета калорий нужны для помощи, а не вреда вашей пищевой системе!