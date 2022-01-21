Главный секрет красивого тела – питание!
Калории, белки, жиры и углеводы — важные пищевые элементы, баланс которых поможет достичь желаемой физической формы.
Калорийность — это энергетическая ценность каждого продукта. Абсолютно вся еда и напитки имеют свои калории. Избыток ежедневной нормы может привести к перееданию, что в результате повлечет за собой набор веса.
О том, как следить за нормой калорий и какие приложения использовать, узнавали Факты ICTV.
Как рассчитать калории вручную
Свою суточную норму калорий можно подсчитать самостоятельно с помощью формулы Миффлин-Сан Жеора.
Для женщин:
(9,99 * вес (кг)) + (6.25 * рост (см)) – (4,92 * возраст) — 161
Для мужчин:
(9,99 * вес (кг)) + (6.25 * рост (см)) –( 4,92 * возраст) + 5
Полученная сумма — это количество калорий необходимое организму для базового обмена веществ, без физической активности. Теперь ее необходимо умножить на К.
К — это коэффициент активности. Для каждого он разный:
- минимальная активность – 1,0;
- слабая активность – 1,2;
- нагрузка один-три раза в неделю – 1,3;
- спорт три-пять раз в неделю – 1,6;
- ежедневные нагрузки – 1,7;
- тренировка два раза в сутки, работа в сфере спорта – 1,9.
Если вы не любите считать, это может сделать за вас специальное приложение.
Лучшие приложения для подсчета калорий
Lifesum: здоровое питание
Во время регистрации вам необходимо указать вес, рост, возраст и массу тела, которой хотите добиться.
Приложение автоматически посчитает вашу идеальную норму калорий, исходя из поставленной цели (похудение, удержание или набор веса).
Также можно следить за количеством употребляемых белков, жиров и углеводов.
Приложение содержит следующие категории:
- Дневник — сюда вы ежедневно вносите потребляемую пищу.
- Личная страница — здесь представлены данные о вас.
- Диеты — можно выбрать план питания (веган, кетодиета, высокобелковая и т. п.)
- Рецепты — множество блюд на любой выбор с уже посчитанными калориями.
Программа бесплатная, но есть и платная подписка Lifesum Premium, которая открывает более подробную информацию о нутриентах (питательных веществах) каждого из продуктов и доступ к категориям Диеты и Рецепты. Подписка есть в нескольких вариантах — на 1, 3 или 12 месяцев.
Также в приложении есть несколько интересных функций: можно отмечать количество выпитой воды, считывать штрих-код с упаковки продукта, а также добавлять физическую активность.
Fat Secret
Бесплатное приложение содержит обширную пищевую базу, удобный дизайн и интересные функции.
Регистрация происходит так же — указать рост, вес, возраст и желаемый вес.
База продуктов разделена на несколько категорий:
- продукты;
- рестораны;
- популярные марки продуктов;
- супермаркеты.
Это поможет быстро находить нужное вам блюдо или продукт.
Приложение выполнено в виде дневника, где можно следить за потребляемыми белками, жирами, углеводами и калориями.
Есть функция поиска продуктов по штрих-коду. Также можно вести дневник с добавлением фото собственных блюд.
В программе есть функция Тренировки, где собраны физические нагрузки, которые помогут “сжечь” калории.
YAZIO: подсчет калорий и диета
С помощью бесплатного приложения YAZIO вы можете вести дневник питания, отслеживать физическую активность и успешно худеть.
Программа содержит таблицу калорийности, включающую более 2 млн продуктов, удобный интерфейс и уникальные функции.
При регистрации есть возможность выбрать определенный тип питания:
- Классический — если у вас нет пищевых предпочтений.
- Пескетарианство — если вы не употребляете морепродукты, но едите мясо.
- Вегетарианство — вы не едите мясо и морепродукты.
- Веганство — вы не едите продукты животного происхождения.
Среди бесплатных функций есть интервальное голодание — способ питания, который позволяет есть лишь в определенные часы дня. Есть несколько вариантов временных окон – 16/8 (16 часов голода и 8 часов потребления пищи ), 20/4 – где только 4 часа в сутки можно кушать, и 24/1 – один день голода, один – обычный режим.
В программе YAZIO можно выбрать комфортное для вас интервальное голодание и запустить таймер. Когда наступит время есть, приложение сообщит вас сигналом.
В программе также есть раздел Рецепты, где можно выбрать блюдо и просмотреть способ его приготовления.
YAZIO не полностью бесплатное, есть также версия PRO, которая откроет возможность просматривать все Рецепты, следить не только за весом, но и за параметрами тела и отслеживать количество сахара, соли и других элементов в блюдах.
My FitnessPal
Одно из самых популярных приложений в категории Здоровье и фитнес. По данным разработчиков My FitnessPal, в приложении пищевая база насчитывает 4 млн продуктов и ежедневно пополняется.
Быстрое и удобное внесение приемов пищи, возможность добавлять несколько блюд одновременно и функция запоминания ваших любимых продуктов — все это делает My FitnessPal уникальным и востребованным приложением.
Программа имеет подробную характеристику каждого блюда и продукта, где можно увидеть количество жиров, белков, углеводов и других необходимых нутриентов.
Присутствует функция синхронизации с сайтом. Да, это приложение имеет еще и сайт, позволяющий вносить еду не только с телефона, но и с компьютера.
My FitnessPal имеет в своей базе более 350 физических упражнений, которые помогут ускорить похудение. Также можно добавлять собственные тренировки!
Dine4Fit: таблица калорийности
С помощью этого приложения можно отслеживать калорийность потребляемой пищи, записывать съеденное, вести трекер диет и научиться правильно питаться!
Dine4Fit — калькулятор калорий и дневник правильного питания с рецептами на каждый день.
Приложение имеет удобный функционал, полезные функции и дополнительные возможности.
Доступна функция голосового поиска, которая поможет быстро находить продукты.
Полезные функции: рецепты вкусных блюд, удобный дневник питания и полная статистика по употребляемым калориям.
Среди дополнительных возможностей есть версия Премиум, который открывает доступ к базе премиальных рецептов, позволяет отключить рекламу и отслеживать количество сахара, соли, кальция и насыщенных жиров в блюдах или продуктах!
Главное при похудении — это адекватное отношение к еде. Ни в коем случае не садитесь на жесткие диеты, ведь это может привести к расстройству пищевого поведения!
Не требуйте от своего тела быстрых результатов. Помните, новый режим питания — стресс для организма, а приложения для подсчета калорий нужны для помощи, а не вреда вашей пищевой системе!