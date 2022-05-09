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Інтернет

Путін повинен піти: хакери зламали Lenta.ru і російський Rutube

9 Травня 2022, 11:19
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Путін повинен піти: хакери зламали Lenta.ru і російський Rutube
Джерело: Pixabay

У Росії Rutube і деякі пропагандистські новинні інтернет-видання зазнали кібератак.

Зокрема, у Rutube заявивли, що відеохостинг зазнав потужної кібератаки. Наразі зайти на платформу неможливо. Rutube не відкривається у користувачів.

Тим часом на сайті одного з провідних пропагандистських російських новинних інтернет-видань Lenta.ru зявились матеріали із заголовками, які прямо суперечать політиці Кремля.

Зокрема, хакери оприлюднили тексти з такими назвами: Зеленський виявився крутішим, ніж Путін; Війною легше приховати провали в економіці; Путін повинен піти; Росія кидає трупи своїх солдатів в Україні.

На початку квітня хакерська група ATW, пов’язана з групою Anonymous, атакувала російський Газпром. Тоді на сайті компанії з’явилася “заява” голови правління компанії Олексія Міллера під назвою Альтернативна Росія.

У маніфесті, який хакери опублікували на сайті Газпрому, були заклики Ні війні! Ні насильству в Україні! Не допустимо перетворити миролюбний народ Росії на нацистів, наші діти нам цього не пробачать!

Теги
Кібератака, Росія, Хакери
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