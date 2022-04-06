Готовий замінити Путіна: хакери оприлюднили гнівну “заяву” Міллера

5 квітня хакерська група ATW, пов’язана з групою Anonymous, атакувала російський Газпром. А вже 6 квітня на сайті компанії з’явилася заява голови правління компанії Олексія Міллера під назвою Альтернативна Росія.

У ній він обурюється, що на момент початку так званої “спецоперації” Росії в Україні (а насправді повномасштабного вторгнення РФ в Україну) з економістами та менеджерами не спілкувалися, не прораховували ризики, народ теж не питали.

Також Міллер говорить, що “підтримує світле майбутнє Росії та розвиток всіх сфер її життя”. Він відкидає і зневажає насильство, до якого зараз вдається режим його країни.

– Я вважаю, що можу стати гідною заміною та успішним лідером для нашої великої Батьківщини, обравши шлях економічного розвитку та процвітання. Прошу всіх моїх товаришів, друзів, знайомих підтримати альтернативну позицію. Наша країна на порозі дефолту, і я як патріот, а також економіст з великим досвідом, не можу і не хочу допустити цього, – йдеться у заяві.

Закінчується цей маніфест, опублікований на сайті Газпрому, такими закликами: Ні війні! Ні насильству в Україні! Не допустимо перетворити миролюбний народ Росії на нацистів, наші діти нам цього не пробачать!

На сайтах інших великих компаній також видно, що там попрацювали хакери.

Нещодавно хакерська група NB65, пов’язана з групою Anonymous, зламала Всеросійську державну телевізійну та радіомовну компанію (ВДТРК).