В России Rutube и некоторые пропагандистские новостные интернет-издания подверглись кибератакам.

В частности, в Rutube заявили, что видеохостинг подвергся мощной кибератаке. Зайти на платформу невозможно. Rutube не открывается у пользователей.

Тем временем на сайте одного из ведущих пропагандистских российских новостных интернет-изданий Lenta.ru появились материалы с заголовками, которые прямо противоречат политике Кремля.

В частности, хакеры обнародовали тексты со следующими названиями: Зеленский оказался круче Путина; Войной легче скрыть провалы в экономике; Путин должен уйти; Россия бросает трупы своих солдат в Украине.

В начале апреля хакерская группа ATW, связанная с группой Anonymous, атаковала российский Газпром. Тогда на сайте компании появилось “заявление” главы правления компании Алексея Миллера под названием Альтернативная Россия.

В манифесте, который хакеры опубликовали на сайте Газпрома, были призывы Нет войне! Нет насилию в Украине! Не допустим превратить миролюбивый народ России в нацистов, наши дети нам этого не простят!