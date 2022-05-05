Генеральный штаб ВСУ презентовал мобильное приложение Русский корабль иди нах@й, которое через удобные виджеты отражает потери оккупантов в реальном времени. Новинка уже доступна для скачивания на смартфоны от Apple.

Над приложением работала компания Alty, которая создала полезные виджеты — всю необходимую информацию теперь можно разместить на главном экране смартфона iPhone.

Все данные, которые отображаются в виджете, проходят через Генштаб ВСУ с проверенных источников.

— Нас вдохновила ежедневная работа специалистов Генштаба ВСУ. На волонтерской основе мы создали приложения с набором красивых виджетов для отслеживания потерь оккупанта и приближения нашей победы , – рассказал генеральный директор компании Alty, Леонид Горев.

Всего доступны сразу три разных виджета — они отличаются по размерам, а также по виду информации, которая отображается. В приложении Русский корабль иди нах@й есть также карта оповещений о воздушной тревоге и возможность перечисления средств на помощь военным.

Среди других полезных приложений от компании Alty — сервис TacticMedAid, который предоставляет алгоритмы для эффективного предоставления домедицинской помощи как для цивильных, так и для людей. Сервис доступен как на Android, так и на iOS.