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Приятные цифры на экране смартфона: Генштаб ВСУ запустил приложение с потерями РФ

5 мая 2022, 14:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Unsplash

Генеральный штаб ВСУ презентовал мобильное приложение Русский корабль иди нах@й, которое через удобные виджеты отражает потери оккупантов в реальном времени. Новинка уже доступна для скачивания на смартфоны от Apple.

Над приложением работала компания Alty, которая создала полезные виджеты — всю необходимую информацию теперь можно разместить на главном экране смартфона iPhone. 

Все данные, которые отображаются в виджете, проходят через Генштаб ВСУ с проверенных источников.

— Нас вдохновила ежедневная работа специалистов Генштаба ВСУ. На волонтерской основе мы создали приложения с набором красивых виджетов для отслеживания потерь оккупанта и приближения нашей победы , – рассказал генеральный директор компании Alty, Леонид Горев. 

Всего доступны сразу три разных виджета — они отличаются по размерам, а также по виду информации, которая отображается. В приложении Русский корабль иди нах@й есть также карта оповещений о воздушной тревоге и возможность перечисления средств на помощь военным. 

Alty

Среди других полезных приложений от компании Alty — сервис TacticMedAid, который предоставляет алгоритмы для эффективного предоставления домедицинской помощи как для цивильных, так и для людей. Сервис доступен как на Android, так и на iOS.

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Війна в Україні, Мобільний додаток
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