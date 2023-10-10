Ілон Маск таємно подав до суду на свою колишню Граймс – усе через батьківські права на їхніх трьох спільних дітей. Примітно, що це сталося до того, як співачка подала до суду на мільярдера.

Так, у позові від Ілона повідомляється, що глава Tesla вимагає визнати себе законним батьком X Æ A-Xii, Tau Techno Mechanicus і Exa Dark Sideræl.

Мільярдер стверджує, що він піклувався та контролював кожну дитину з моменту її народження. Як доказ – діти проживали в Техасі, де Ілон мешкає вже шість місяців поспіль.

Зараз дивляться

На додачу до цього Маск звинувачує Граймс у спробі обійти юрисдикцію Техасу – вона оголосила себе нерезидентом штату, хоча і жила разом із мільярдером у ньому кілька місяців.

Маск додав, що хоче домовитися зі своєю колишньою коханою щодо опіки та проведення часу зі спільними дітьми.

Утім, далеко не всі рішення мільярдера є правильними. Наприклад, Маска розкритикували за мем із Зеленським. Главі Tesla нагадали, що він підіграє прокремлівській пропаганді, і зобразили його російським військовим.