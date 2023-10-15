Биограф Илона Маска раскрыл схожесть миллиардера с основателем компании Apple Стивом Джобсом. Свое мнение Уолтер Айзексон основывает после 2 лет анализа жизни Илона и более 40 интервью с Джобсом.

К примеру, у обеих личностей есть темная полоса. Они могли нагрубить сотруднику, или требовать выполнять работу за нереально короткие сроки.

— Их грубая честность могла нервировать, даже оскорблять. Она могла скорее сужать, чем поощрять честный диалог. Но иногда это было и эффективно, — писал Айзексон о Джобсе и Маске.

Также у инженеров не было ощущения товарищества. С ними обеими трудно работать, а понятие дружба для них было чуждо.

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Есть место и слабостям — даже здесь они одинаковы. Речь идет об установлении слишком амбициозных сроков. По словам биографа, такое поведение деморализовало сотрудников компаний. Айзек назвал это ощущением искаженной реальности.

Маск и Джобс также питали страсть к простоте. Ручки компьютера iMac от Apple 1998 года очень похожи на дверные ручки Tesla. Здесь явно есть в схожесть во вкусах к внешнему виду предметов и продукции.

Биограф также указал на различия между инженерами. Джобс разрабатывал смартфон и отправлял его на производство в Китай, и даже никогда не посещал заводы, где изготавливается продукция.

Маск все же инженер-практик в этом вопросе. Он проводит в 10 раз боле времени на производственных линиях, чем в конструкторском бюро.

И хотя Илона можно назвать успешным бизнесменом, некоторые его действия нельзя назвать правильными. К примеру, Маск угрожал сжечь офис студии Warner Bros., если создатели Аквамена 2 примут решение об увольнении актрисы Эмбер Херд.