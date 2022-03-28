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Ускорит проверку на блокпостах: в Украине заработал сервис для проверки водителей по номерам авто

28 марта 2022, 14:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В Украине заработал сервис ODB Auto, способный предоставлять информацию о владельце авто после сканирования номерных знаков транспорта. Новинку удобно использовать на блокпостах даже в темное время суток. 

Разработкой занимался программист и основатель благотворительной программы IT-Паросток Андрей Роговский. 

— В основе приложения используется машинный алгоритм распознавания автомобильных номеров, работающий с данными Opendatabot и системой другого надежного партнера, с которым сотрудничают полицейские службы, – заявил Андрей.

Известно, что система корректно работает в 24 областях Украине и Крыму.

Цель приложения — снизить нагрузку на СБУ и ТРО, которые ежедневно проверяют автомобили на блокпостах и границах областей нашей страны. Раньше для проверки регистрационных номеров транспорта требовалось больше времени, так как данные для поиска вводились вручную. Это создает сложности как для правоохранительных органов, так и для водителей, вынужденных стоять в пробках. 

Из преимуществ приложения — минимальное энергопотребление смартфона при использовании. Все благодаря продуманной системе обработки данных — это критически важно на фоне нынешней ситуации в Украине.

Скачать приложение ODB Auto можно на все современные смартфоны на ОС Android и iOS.

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Теги
Війна в Україні , Водитель , додаток , Смартфон
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