В Украине заработал сервис ODB Auto, способный предоставлять информацию о владельце авто после сканирования номерных знаков транспорта. Новинку удобно использовать на блокпостах даже в темное время суток.

Разработкой занимался программист и основатель благотворительной программы IT-Паросток Андрей Роговский.

— В основе приложения используется машинный алгоритм распознавания автомобильных номеров, работающий с данными Opendatabot и системой другого надежного партнера, с которым сотрудничают полицейские службы, – заявил Андрей.

Известно, что система корректно работает в 24 областях Украине и Крыму.

Цель приложения — снизить нагрузку на СБУ и ТРО, которые ежедневно проверяют автомобили на блокпостах и границах областей нашей страны. Раньше для проверки регистрационных номеров транспорта требовалось больше времени, так как данные для поиска вводились вручную. Это создает сложности как для правоохранительных органов, так и для водителей, вынужденных стоять в пробках.

Из преимуществ приложения — минимальное энергопотребление смартфона при использовании. Все благодаря продуманной системе обработки данных — это критически важно на фоне нынешней ситуации в Украине.

Скачать приложение ODB Auto можно на все современные смартфоны на ОС Android и iOS.