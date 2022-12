Apple откладывает продажи гарнитур дополненной и виртуальной реальности до второй половины 2023 года. Всему виной проблемы с программным обеспечением — для новой продукции необходимо создавать систему с нуля.

Об этом заявляет аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо, который специализируется на поставках продукции Apple. Так, корпорация хотела начать продажи AR\VR-гарнитур уже в начале 2023 года. Поставки начнутся с зимы, но не в том объеме, который необходим на старте продаж.

Therefore, the delay in mass shipment of this product may hurt optical industry’s near-term market sentiment. Major suppliers of Apple MR headset optical suppliers include Largan (lens), Genius (Pancake), Cowell (camera module), Primax (eyeball tracking module), etc.

