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Продажи VR-очков от Apple отложили: аналитики назвали причину

5 декабря 2022, 14:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
VR-очки
Источник: Depositphotos

Apple откладывает продажи гарнитур дополненной и виртуальной реальности до второй половины 2023 года. Всему виной проблемы с программным обеспечением — для новой продукции необходимо создавать систему с нуля.

Об этом заявляет аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо, который специализируется на поставках продукции Apple. Так, корпорация хотела начать продажи AR\VR-гарнитур уже в начале 2023 года. Поставки начнутся с зимы, но не в том объеме, который необходим на старте продаж.

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Apple хотела в 2023 году продать 1,5 млн гарнитур по цене до $2 тыс. Еще в агусте Минг-Чи уверял, что анонс новинки состоится в январе 2023 года — девайс представили уже совету директоров.

О разработках гарнитуры для дополненной и виртуальной реальности ходили слухи еще с зимы 2021 года. Тогда инсайдеры заявили, что компания с нуля разрабатывает операционную систему, проблемы с которой не могут решить и до сейчас.

Ожидается, что гарнитура Apple будет дорогой — ранее ей приписывали ценник выше $1,5 тыс. Это заметно дороже, чем продукция конкурентов.

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