Компанія Apple може зазнати багатомільйонних збитків через заворушення у виробничому центрі в Чженчжоу. Компанія може випустити на 6 млн новеньких iPhone менше, ніж очікувалося цього року.

Найбільше постраждають моделі iPhone Pro через ситуацію на заводі. Йдеться про фабрику Foxconn Technology Group, яка відповідає за складання смартфонів. У листопаді там відбулися жорсткі протести робітників, а також обмеження на тлі Covid-19.

Якщо співробітники не повернуться до своєї роботи, то на фанатів Apple можуть чекати дефіцити iPhone.

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Все почалося на тлі карантинних обмежень – багато робітників звільнялися, і на їхні місця швидко знаходили нових. Наразі вони почали протестувати на тлі поганих умов праці.

Ситуація посилюється тим, що завод Foxconn виробляє переважну більшість пристроїв iPhone 14 Pro і Pro Max – саме вони є найпопулярнішими гаджетами Apple на сьогодні.

– Це демонструє, що всі, навіть Apple, схильні до обмежень ланцюжка поставок у Китаї через Covid, – сказав аналітик Moor Insights & Strategy Аншел Саг.

На цьому тлі акції компанії Apple впали у ціні на 1,9%.

Утім, корпорація і сама часто робить помилки – нещодавно Apple звинуватили у збиранні даних користувачів без їхнього відома. Усьому винна функція Ділитись аналітикою, яка може відправляти на сервери компанії особисту інформацію.