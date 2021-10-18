Друга осіння презентація Apple 18 жовтня розпочнеться о 20.00 за київським часом. Експерти прогнозують анонс бездротових навушників AirPods 3 і топових ноутбуків лінійки MacBook Pro.

Де дивитися презентацію Apple

Захід заплановано на 20.00, і подивитися презентацію можна на сайті Apple, а також на YouTube.

Що покажуть на презентації

За даними інсайдерів, покажуть бюджетні бездротові навушники AirPods 3 та оновлені MacBook Pro.

AirPods 3

Selon les rumeurs Apple va nous présenter également des nouveaux AirPods 3 avec un nouveau design et une nouvelle puce pic.twitter.com/NQVR1ejzsG — La Pomme Croquée (@Lpcroquee) October 13, 2021

Компанія вже давно розробляє оновлення лінійки AirPods. Попередню модель показали публіці у 2019 році, тож нові пристрої покажуть на презентації.

Дизайн AirPods 3 буде схожим на AirPods Pro, але навушники отримають форму вкладишів. Експерти стверджують, що компанія збільшила показники автономності зарядного кейса на 20%. У AirPods 3 не буде активного шумопоглинання та ексклюзивних функцій AirPods Pro – компанія позиціює новинку як базову модель.

Інсайдери також повідомляли про оновлений процесор у самих навушниках. Компанія вже почала виробництво аксесуарів, і перша партія готова до відправлення в магазини.

MacBook Pro на ARM

Everything you can expect from the upcoming MacBook Pro models! Are you considering getting one? #AppleEvent pic.twitter.com/uFmDKGtuwB — Apple Hub (@theapplehub) October 17, 2021

Apple не оновлювала лінійку топових ноутбуків з 2019 року. Попередники працюють на процесорах Intel, але цього разу корпорація покаже новинки на власних процесорах ARM.

У продажу з’являться відразу дві версії — з екраном 14 і 16 дюймів.

Ноутбуки отримають новий дизайн зі зменшеними рамками екрану — завдяки цьому помітно збільшиться розширення екрану за аналогічних розмірів корпусу.

Експерти запевняють, що Apple прислухалася до скарг своїх користувачів і додала роз’єми MagSafe для заряджання, слот для SD-карт і HDMI. Основними портами будуть USB-C.

Але головною зміною буде процесор власного виробництва компанії – Apple M1X (або M2). Топові моделі отримають відразу 64 ГБ оперативної пам’яті.

macOS Monterey

З виходом нових MacBook Pro компанія приготувала подарунок і для власників торішніх ноутбуків — покажуть нову ОС macOS Monterey.

Відомо, що Apple тестує нову систему ще з червня 2021 року, і за цей період випустила 10 бета-версій з дрібними доопрацюваннями та змінами.

Серед головних змін — покращення дизайну браузера Safari, підтримка AirPlay, розумні повідомлення і режим енергоощадження.

Mac mini

Шансів на анонс нового комп’ютера від компанії дуже мало, але інсайдери поділилися інформацією про майбутню новинку. Головна зміна — оновлений дизайн. Верхня сторона буде виконана з органічного скла.

Станція отримає величезну кількість портів для підключення моніторів і аксесуарів — чотири порти USB4/Thunderbolt 3, два USB-A, Ethernet і вихід HDMI.

Новий Mac mini отримає процесор M1X – попередня модель досі продається з процесором від Intel.