Друга осіння презентація Apple 18 жовтня розпочнеться о 20.00 за київським часом. Експерти прогнозують анонс бездротових навушників AirPods 3 і топових ноутбуків лінійки MacBook Pro.

Де дивитися презентацію Apple

Захід заплановано на 20.00, і подивитися презентацію можна на сайті Apple, а також на YouTube.

Що покажуть на презентації

За даними інсайдерів, покажуть бюджетні бездротові навушники AirPods 3 та оновлені MacBook Pro.

AirPods 3

Компанія вже давно розробляє оновлення лінійки AirPods. Попередню модель показали публіці у 2019 році, тож нові пристрої покажуть на презентації.

Дизайн AirPods 3 буде схожим на AirPods Pro, але навушники отримають форму вкладишів. Експерти стверджують, що компанія збільшила показники автономності зарядного кейса на 20%. У AirPods 3 не буде активного шумопоглинання та ексклюзивних функцій AirPods Pro – компанія позиціює новинку як базову модель.

Інсайдери також повідомляли про оновлений процесор у самих навушниках. Компанія вже почала виробництво аксесуарів, і перша партія готова до відправлення в магазини.

MacBook Pro на ARM

Everything you can expect from the upcoming MacBook Pro models! Are you considering getting one? #AppleEvent pic.twitter.com/uFmDKGtuwB

— Apple Hub (@theapplehub) October 17, 2021