Вторая осенняя презентация Apple 18 октября начнется в 20.00 по киевскому времени. Эксперты прогнозируют анонс беспроводных наушников AirPods 3 и топовых ноутбуков линейки MacBook Pro.

Где смотреть презентацию Apple

Мероприятие запланировано на 20.00, и посмотреть презентацию можно на сайте Apple, а также на YouTube.

Что покажут на презентации

По данным инсайдеров, покажут бюджетные беспроводные наушники AirPods 3 и обновленные MacBook Pro.

AirPods 3

Selon les rumeurs Apple va nous présenter également des nouveaux AirPods 3 avec un nouveau design et une nouvelle puce pic.twitter.com/NQVR1ejzsG — La Pomme Croquée (@Lpcroquee) October 13, 2021

Компания уже давно разрабатывает обновление линейки AirPods. Предыдущую модель показали публике в 2019 году, так что новые устройства покажут на презентации.

Дизайн AirPods 3 будет похож на AirPods Pro, но наушники получат форму вкладышей. Эксперты утверждают, что компания увеличила показатели автономности зарядного кейса на 20%. В AirPods 3 не будет активного шумоподавления и эксклюзивных функций AirPods Pro — компания позиционирует новинку как базовую модель.

Инсайдеры также сообщали об обновленном процессоре в самих наушниках. Компания уже начала производство аксессуаров, и первая партия готова к отправке в магазины.

MacBook Pro на ARM

Everything you can expect from the upcoming MacBook Pro models! Are you considering getting one? #AppleEvent pic.twitter.com/uFmDKGtuwB — Apple Hub (@theapplehub) October 17, 2021

Apple не обновляла линейку топовых ноутбуков с 2019 года. Предшественники работают на процессорах Intel, но в этот раз корпорация покажет новинки на собственных процессорах ARM.

В продаже появятся сразу две версии — с экраном 14 и 16 дюймов.

Ноутбуки получат новый дизайн с уменьшенными рамками экрана — благодаря этому заметно увеличится расширение экрана при аналогичных размерах корпуса.

Эксперты уверяют, что Apple прислушалась к жалобам своих пользователей и добавила разъемы MagSafe для зарядки, слот для SD-карт и HDMI. Основными портами будут USB-C.

Но главным изменением будет процессор собственного производства компании — Apple M1X (или M2). Топовые модели получат сразу 64 ГБ оперативной памяти.

macOS Monterey

С выходом новых MacBook Pro компания приготовила подарок и для владельцев прошлогодних ноутбуков — покажут новую ОС macOS Monterey.

Известно, что Apple тестирует новую систему еще с июня 2021 года, и за этот период выпустила 10 бета-версий с мелкими доработками и изменениями.

Среди главных изменений — улучшение дизайна браузера Safari, поддержка AirPlay, умные уведомления и режим энергосбережения.

Mac mini

Шансов на анонс нового компьютера от компании очень мало, но инсайдеры поделились информацией о будущей новинке. Главное изменение — обновленный дизайн. Верхняя сторона будет выполнена из органического стекла.

Станция получит огромное количество портов для подключения мониторов и аксессуаров — четыре порта USB4/Thunderbolt 3, два USB-A, Ethernet и выход HDMI.

Новый Mac mini получит процессор M1X — предыдущая модель до сих пор продается с процессором от Intel.