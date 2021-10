Вторая осенняя презентация Apple 18 октября начнется в 20.00 по киевскому времени. Эксперты прогнозируют анонс беспроводных наушников AirPods 3 и топовых ноутбуков линейки MacBook Pro.

Где смотреть презентацию Apple

Мероприятие запланировано на 20.00, и посмотреть презентацию можно на сайте Apple, а также на YouTube.

Что покажут на презентации

По данным инсайдеров, покажут бюджетные беспроводные наушники AirPods 3 и обновленные MacBook Pro.

AirPods 3

Компания уже давно разрабатывает обновление линейки AirPods. Предыдущую модель показали публике в 2019 году, так что новые устройства покажут на презентации.

Дизайн AirPods 3 будет похож на AirPods Pro, но наушники получат форму вкладышей. Эксперты утверждают, что компания увеличила показатели автономности зарядного кейса на 20%. В AirPods 3 не будет активного шумоподавления и эксклюзивных функций AirPods Pro — компания позиционирует новинку как базовую модель.

Инсайдеры также сообщали об обновленном процессоре в самих наушниках. Компания уже начала производство аксессуаров, и первая партия готова к отправке в магазины.

MacBook Pro на ARM

Everything you can expect from the upcoming MacBook Pro models! Are you considering getting one? #AppleEvent pic.twitter.com/uFmDKGtuwB

— Apple Hub (@theapplehub) October 17, 2021