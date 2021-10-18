Сьогодні, 18 жовтня, американська корпорація Apple проведе свою другу осінню презентацію. Захід розпочнеться о 20.00 за київським часом.

Подивитися онлайн-трансляцію презентації Apple 2021 можна на YouTube, чи на сайті Apple, перейшовши за цим посиланням.

Очікується, що сьогодні розробники Apple представлять довгоочікувані бездротові навушники AirPods 3, в яких буде покращена якість звуку, а дизайн схожий на AirPods Pro.

Шанувальники бренду чекають на нові моделі MacBook Pro. За даними інсайдерів, ноутбуки будуть наділені MiniLED-дисплеєм із діагоналлю 14 і 16 дюймів, а також оснащені новим ARM-процесором Apple M1X.

Ще один довгоочікуваний гаджет – настільний комп’ютер Mac mini. Очікується, що він не тільки буде тоншим за свого попередника з дизайну, а й швидшим у роботі. Оскільки його також наділять процесором M1X, власного виробництва Apple. Попередні моделі працювали на чипсетах Intel і M1.

Крім очікуваних гаджетів, Apple також представить нову операційну систему macOS Monterey, яку зможуть встановити більшість користувачів Mac. Крім того, в ній безліч нововведень і змін, через які багато хто захоче чимшвидше випробувати OS.

Очікується, що зміни торкнуться браузера Safari, програм Нотатки, FaceTime тощо.