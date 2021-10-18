Сегодня, 18 октября, американская корпорация Apple проведет свою вторую осеннюю презентацию. Мероприятие начнется в 20.00 по киевскому времени.

Посмотреть онлайн-трансляцию презентации Apple 2021 можно на YouTube, или на сайте Apple, перейдя по этой ссылке.

Ожидается, что сегодня разработчики Apple представят долгожданные беспроводные наушники AirPods 3, в которых будет улучшено качество звука, а дизайн похож на AirPods Pro.

Поклонники бренда ждут новые модели MacBook Pro. По данным инсайдеров, ноутбуки будут наделены MiniLED-дисплеем с диагоналями 14 и 16 дюймов, а также оснащены новым ARM-процессором Apple M1X.

Еще один долгожданный гаджет — настольный компьютер Mac mini. Ожидается, что он не только будет тоньше своего предшественника по дизайну, но и быстрее в работе. Поскольку его также наделят процессором M1X, собственного производства Apple. Предыдущие модели работали на чипсетах Intel и M1.

Кроме ожидаемых гаджетов, Apple также представит новую операционную систему macOS Monterey, которую смогут установить большинство пользователей Mac. Кроме того, в ней множество нововведений и изменений, из-за которых многие захотят скорее испробовать OS.

Ожидается, что изменения коснутся браузера Safari, приложений Заметки, FaceTime и многого другого.