Новенькі смартфони iPhone 13 Pro і Pro Max будуть доступні з обсягом пам’яті до 1 ТБ — їх покажуть публіці вже 14 вересня на презентації Apple. Про це повідомляє 9to5Mac.

Нові смартфони також будуть доступні в модифікаціях 128, 256 і 512 ГБ — з такими обсягами внутрішньої пам’яті продавали й торішні iPhone 12.

Інсайдери прогнозують високу ціну на iPhone 13 Pro і Pro Max з 1 ТБ внутрішнього сховища. Вони зацікавлять тих, хто робить величезну кількість знімків і відео.

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Експерти також додають, що базові iPhone 13 і 13 mini отримають мінімальний обсяг пам’яті в 128 ГБ. Торішні iPhone 12 мали величезний недолік — вони продавалися з 64 ГБ пам’яті, і цього катастрофічно не вистачало навіть для галереї фото і декількох ігор.

Зміни торкнуться не тільки нових смартфонів – Apple планує випустити купу оновлених пристроїв, зокрема й нові бездротові навушники AirPods 3, які отримають компактніший дизайн. На щорічному заході публіка зможе розглянути й нові годинники Apple Watch Series 7.

Нагадаємо, що презентація Apple відбудеться 14 вересня, а її початок заплановано на 20.00 за київським часом. Через пандемію, захід відбудеться в онлайн-форматі. Компанія не хоче обмежуватися тільки вересневою подією — нові гаджети планують анонсувати протягом всієї осені.