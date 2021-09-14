Компания Apple планирует провести ежегодную презентацию iPhone 13 и других устройств 14 сентября в 20.00 по киевскому времени.

Посмотреть презентацию Apple 2021 можно в прямом эфире на YouTube, или на сайте Apple, перейдя по этой ссылке.

Компания также будет транслировать презентацию на приставке Apple TV, которая работает в паре с любым умным телевизором.

По данным инсайдеров, компания покажет сразу несколько гаджетов — долгожданные iPhone 13, Apple Watch Series 7 и AirPods 3.

Новые iPhone 13 появятся сразу в четырех модификациях — iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

If today’s news about the iPhone storage configurations is accurate, these could be the potential prices of the upcoming iPhone 13 series. Remember, this is just speculation and in no way final until confirmed at the #AppleEvent pic.twitter.com/WntIbH65Yv — Apple Hub (@theapplehub) September 12, 2021

И хотя дизайн не сильно изменился, расположение камер на задней панели будет другим.

Новинке обещают уменьшенный вырез на верхней части дисплея для датчиков, а общее качество камеры заметно улучшится. Дисплей получит частоту обновления до 120 Гц, а также функцию Always on Display, благодаря которой основная информация на экране будет отображаться даже во время блокировки.

Аппаратных изменений тоже много — топовая версия получит объем памяти до 1 ТБ, а все модификации iPhone 13 обзаведутся чипсетом A15 собственного производства Apple.

По данным инсайдеров, предзаказать новинки можно будет уже с 17 сентября, а в продаже гаджеты появятся 30 сентября.

Другой долгожданный гаджет — умные часы Apple Watch Series 7. Здесь изменений не так уж и много — ограниченный функционал не позволяет кардинально менять принцип работы аксессуаров.

Apple Watch 7 будут продаваться с измененными размерами дисплеев — 41 мм и 45 мм. Часы получат новый чипсет S7, который сделает аксессуар более компактным.

New story: Apple Watch Series 7 and its larger screen detailed + new watch faces revealed. Details on screen size, screen resolution, and new features here https://t.co/UqV77wHv7u — Mark Gurman (@markgurman) September 2, 2021

Из-за производства нового типа дисплеев, компания столкнулась с перебоями в поставках компонентов. По данным инсайдеров, часы появятся в продаже не раньше ноября в ограниченном количестве.

Компания готовит новый гаджет для меломанов — беспроводные наушники AirPods 3, котрые появятся в дизайне моделей Pro. AirPods третьего поколения будут похожими на топовую модель AirPods Pro, но функционал останется базовым — в наушниках не будет режима шумоподавления. Наушникам также обещают увеличенное время автономной работы.

AirPods 3 coming at Apple’s September 14 event, according to Kuo https://t.co/vuMPiy6ful pic.twitter.com/fk4DwTb6i6 — AppleTrack (@appltrack) September 12, 2021

Факты ICTV будут следить за ходом презентации, чтобы первыми сообщить о новинках от Apple.