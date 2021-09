Компания Apple планирует провести ежегодную презентацию iPhone 13 и других устройств 14 сентября в 20.00 по киевскому времени.

Посмотреть презентацию Apple 2021 можно в прямом эфире на YouTube, или на сайте Apple, перейдя по этой ссылке.

Компания также будет транслировать презентацию на приставке Apple TV, которая работает в паре с любым умным телевизором.

По данным инсайдеров, компания покажет сразу несколько гаджетов — долгожданные iPhone 13, Apple Watch Series 7 и AirPods 3.

Новые iPhone 13 появятся сразу в четырех модификациях — iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

If today’s news about the iPhone storage configurations is accurate, these could be the potential prices of the upcoming iPhone 13 series. Remember, this is just speculation and in no way final until confirmed at the #AppleEvent pic.twitter.com/WntIbH65Yv

— Apple Hub (@theapplehub) September 12, 2021