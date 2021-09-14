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Презентация Аpple 14 сентября 2021 (онлайн-трансляция)

14 сентября, 07:00 Микола Олефіренко
iPhone

Компания Apple планирует провести ежегодную презентацию iPhone 13 и других устройств 14 сентября в 20.00 по киевскому времени.

Посмотреть презентацию Apple 2021 можно в прямом эфире на YouTube, или на сайте Apple, перейдя по этой ссылке.

 

Компания также будет транслировать презентацию на приставке Apple TV, которая работает в паре с любым умным телевизором.

По данным инсайдеров, компания покажет сразу несколько гаджетов — долгожданные iPhone 13, Apple Watch Series 7 и AirPods 3.

Новые iPhone 13 появятся сразу в четырех модификациях — iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. 

И хотя дизайн не сильно изменился, расположение камер на задней панели будет другим.

Новинке обещают уменьшенный вырез на верхней части дисплея для датчиков, а общее качество камеры заметно улучшится. Дисплей получит частоту обновления до 120 Гц, а также функцию Always on Display, благодаря которой основная информация на экране будет отображаться даже во время блокировки.

Аппаратных изменений тоже много — топовая версия получит объем памяти до 1 ТБ, а все модификации iPhone 13 обзаведутся чипсетом A15 собственного производства Apple.

По данным инсайдеров, предзаказать новинки можно будет уже с 17 сентября, а в продаже гаджеты появятся 30 сентября.

Другой долгожданный гаджет — умные часы Apple Watch Series 7. Здесь изменений не так уж и много — ограниченный функционал не позволяет кардинально менять принцип работы аксессуаров.

Apple Watch 7 будут продаваться с измененными размерами дисплеев —  41 мм и 45 мм. Часы получат новый чипсет S7, который сделает аксессуар более компактным.

Из-за производства нового типа дисплеев, компания столкнулась с перебоями в поставках компонентов. По данным инсайдеров, часы появятся в продаже не раньше ноября в ограниченном количестве.

Компания готовит новый гаджет для меломанов — беспроводные наушники AirPods 3, котрые появятся в дизайне моделей Pro. AirPods третьего поколения будут похожими на топовую модель AirPods Pro, но функционал останется базовым — в наушниках не будет режима шумоподавления. Наушникам также обещают увеличенное время автономной работы.

Факты ICTV будут следить за ходом презентации, чтобы первыми сообщить о новинках от Apple.

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