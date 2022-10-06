6 жовтня відбудеться презентація компанії Google – на щорічному заході покажуть нові флагмани лінійки смартфонів. Йдеться про Google Pixel 7 та Pixel 7 Pro. Разом зі смартфонами світу покажуть і розумний годинник Pixel Watch, який стане конкурентом Apple Watch.

Дивитись осінню презентацію Google можна буде онлайн. Початок заходу запланований на 6 жовтня о 17:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція осінньої презентації Google з Pixel 7 буде доступна на сайті, а також на YouTube.

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Осіння презентація Google Pixel 6 жовтня (онлайн-трансляція)

Що покажуть на презентації Google 6 жовтня

Головною новинкою від Google очікується Google Pixel 7 і 7 Pro.

Серед головних оновлень – новий чипсет Tensor G2. Версія Pro отримає два вирізи для масиву із трьох камер, у той час як базовий Pixel 7 отримає одну площу для об’єктивів.

Щодо основної камери, то відмінностей від торішніх моделей буде небагато. Pixel 7 оснащений 50-мегапіксельним основним датчиком. Однак обидві версії претендують на фронтальну 11-мегапіксельну камеру, яка доступна лише Pixel 6 Pro.

Інсайдери запевняють, що Pixel 7 Pro отримає телеоб’єктив на 48 МП із підтримкою макрофокусу та кінематографічним розмиттям. Аналогічну систему представила Apple разом із iPhone 13.

Цінники на майбутні флагмани залишаться колишніми – базовий Pixel 7 коштуватиме $599, а ось версія Pro – $899.

Ще однією довгоочікуваною новинкою буде перший розумний годинник від Google – Pixel Watch. Чутки про пристрій вже давно поширюються мережею.

Можливо, однією з цікавих подій майбутнього заходу Google є випуск нових Pixel Watch. Хоча Google офіційно анонсувала годинник на I/O, чутки про пристрій ходили протягом кількох місяців, що передували цій події.

Годинник отримає круглий циферблат, бічну кнопку та запатентований ремінець. Аксесуар працюватиме на оновленій системі Wear OS 3, яка включає власні програми Google – Google Maps, Google Assistant, Google Wallet та Google Home. Також за допомогою годинника можна відстежити стан здоров’я та активність.

Аксесуар поставлятиметься з потужним процесором Samsung Exynos 9110, 1,5 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Цілком можливо, що Google представить повноцінного конкурента Apple Watch. За девайс попросять від $350.

Цілком можливо, що Google покаже нові планшети Pixel Tablet. І хоча вони вийдуть не раніше 2023 року, компанія може представити 11-дюймовий планшет з об’ємом пам’яті 128 ГБ та 256 ГБ та з підтримкою Android 13. Не виключено, що ми побачимо і Pro-версію.