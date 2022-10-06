6 октября состоится презентация компании Google — на ежегодном мероприятии покажут новые флагманы линейки смартфонов. Речь идет о Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Вместе со смартфонами миру покажут и умные часы Pixel Watch, которые станут конкурентами Apple Watch.
Смотреть осеннюю презентацию Google можно будет онлайн. Начало мероприятия запланировано на 6 октября в 17:00 по Киеву.
Онлайн-трансляция осенней презентации Google с Pixel 7 будет доступна на сайте, а также на YouTube.
Осенняя презентация Google Pixel 6 октября (онлайн-трансляция)
Что покажут на презентации Google 6 октября
Главной новинкой от Google ожидаемо будут Google Pixel 7 и 7 Pro.
Среди главных обновлений — новый чипсет Tensor G2. Версия Pro получит два выреза для массива из трех камер, в то время как базовый Pixel 7 получит одну площадь для объективов.
Что касается основной камеры, то отличий от прошлогодних моделей будет немного. Pixel 7 оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком. Однако обе версии претендуют на фронтальную 11-мегапиксельную камеру, которая доступна только в Pixel 6 Pro.
Инсайдеры уверяют, что Pixel 7 Pro получит телеобъектив на 48 МП с поддержкой макрофокуса и кинематографичным размытием. Аналогичную систему представила Apple вместе с iPhone 13.
Ценники на будущие флагманы останутся прежними — базовый Pixel 7 обойдется в $599, а вот версия Pro — в $899.
Еще одной долгожданной новинкой будут первые умные часы от Google — Pixel Watch. Слухи об устройстве уже давно распространяются по сети.
Возможно, одним из самых захватывающих событий предстоящего мероприятия Google является выпуск новых Pixel Watch. Хотя Google официально анонсировала часы на I/O, слухи об устройстве ходили в течение нескольких месяцев, предшествовавших этому событию.
Часы получат круглый циферблат, боковую кнопку и запатентованный ремешок. Аксессуар будет работать на обновленной системе Wear OS 3, которая включает собственные приложения Google — Google Maps, Google Assistant, Google Wallet и Google Home. Также с помощью часов можно отследить состояние здоровья и активность.
Аксессуар будет поставляться с мощным процессором Samsung Exynos 9110, 1,5 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.
Вполне возможно, что Google представит полноценного конкурента Apple Watch. За девайс попросят от $350.
Вполне возможно, что Google покажет новые планшеты Pixel Tablet. И хотя они выйдут не раньше 2023 года, компания может представить 11-дюймовый планшет с объемом памяти 128 ГБ и 256 ГБ и с поддержкой Android 13. Не исключено, что мы увидим и Pro-версию.