Після виходу документального фільму Аферист із Tinder у мережі завірусився ролик, в якому висміюють головного героя Саймона Лєваєва.

Користувачі мережі знімають відео, глузуючи з чоловіка, який живе за чужий рахунок. У вірусному тренді дівчата готові брати кредити та працювати з ранку до ночі, щоб їхній партнер дозволив собі розкішне життя.

Повз тренду не змогла пройти Міс Україна Всесвіт 2022 Анна Неплях. Вона зняла TikTok, в якому зазначила, що готова працювати не покладаючи рук, щоб її чоловік мав фото з дорогими автомобілями і в салонах приватних літаків, як у героя фільму Аферист із Tinder.

– Я працюю 24/7, щоб у мого хлопця були такі фото, – написано в ролику.

Тренд підтримала блогерка та учасниця романтичного реаліті Холостяк 11 Надін.

Також ролик на своїх сторінках у TikTok опублікували й інші користувачі мережі.

Варто зазначити, що документальний фільм Аферист із Tinder став найпопулярнішим проєктом на Netflix минулого тижня. З 31 січня до 6 лютого картина зібрала 45,8 млн годин переглядів та увійшла до топ-10 найуспішніших релізів Netflix у 92 країнах.

У центрі сюжету – Саймон Лєваєв, який знайомився з дівчатами у додатку Tinder, завжди використовуючи одну і ту ж схему.

Саймон прикидався заможним бізнесменом та спадкоємцем діамантової імперії. Коли стосунки з дівчиною ставали серйозними, Саймон інсценував напад на себе і просив терміново позичити йому грошей.