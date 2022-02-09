Документальний фільм Аферист із Tinder став найпопулярнішим проєктом на Netflix минулого тижня.

З 31 січня до 6 лютого картина зібрала 45,8 млн годин переглядів та увійшла до топ-10 найуспішніших релізів Netflix у 92 країнах.

Що відомо про фільм Аферист з Tinder

Головним героєм, хоча радше антагоністом, став Саймон Лєваєв або Шимон Єгуда Хают (хоча це не всі його імена). Його романи у додатку для знайомств завжди проходили за однією схемою. Саймон прикидався заможним бізнесменом та спадкоємцем діамантової імперії.

Свій образ він доповнював брендовим одягом, розкішними ресторанами та готелями. Також він вміє добре, як то кажуть, присідати на вуха панночкам. Коли стосунки з дівчиною ставали серйозними, Саймон інсценував напад на себе і просив терміново позичити йому грошей.

Причому його жертвами ставали звичайні дівчата, а не бізнес-леді чи заможні спадкоємиці. А ті, щоб допомогти коханому, брали кредити на сотні тисяч доларів або віддавали всі заощадження до копійки.

Гроші однієї дівчини він використав для залицяння до іншої тощо. Він віддавав борги жінкам фальшивими чеками.

За підрахунками авторів фільму, Саймон виманив у людей з усього світу близько $10 млн.

Реакція Tinder

На момент зйомок фільму Саймон був ще активним у Tinder. Проте після релізу компанія вирішила провести внутрішню перевірку.

Там заявили, що вилучили профіль афериста.

– Ми провели внутрішнє розслідування і можемо підтвердити, що Саймон Лєваєв більше не активний у Tinder під жодним своїм відомим псевдонімом, — йдеться у заяві Tinder для Variety.

Але це питання часу. Що йому заважає вигадати новий псевдонім і зареєструватися?

До речі, його сторінку в Instagram, де він публікував фото свого заможного життя (у нього там було майже 200 тис. підписників), також заблоковано.

Так чи так, прославитися Саймону вдалося добре, адже Netflix тепер веде переговори з продюсерами про адаптацію документального фільму як художнього. А це означає, що Саймон може попросити гонорар за свою особистість у зйомках картини.