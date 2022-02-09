После выхода документального фильма Аферист из Tinder в сети завирусился ролик, в котором высмеивают главного героя Саймона Леваева.

Пользователи сети снимают видео, насмехаясь над мужчиной, который живет за чужой счет. В вирусном тренде девушки готовы брать кредиты и работать с утра до ночи, чтобы их партнер позволил себе роскошную жизнь.

Мимо тренда не смогла пройти Мисс Украина Вселенная 2022 Анна Неплях. Она сняла TikTok, в котором отметила, что готова работать не покладая рук, чтобы у ее мужчины были фото с дорогими автомобилями и в салонах частных самолетов, как у героя фильма Аферист из Tinder.

– Я работаю 24/7, чтобы у моего парня были такие фото, – написано в ролике.

Тренд поддержала блогерша и участница романтического реалити Холостяк 11 Надин.

Также ролик на своих страницах TikTok опубликовали и другие пользователи сети.

Стоит отметить, что документальный фильм Аферист из Tinder стал самым популярным проектом на Netflix на прошлой неделе. С 31 января по 6 февраля картина собрала 45,8 млн часов просмотров и вошла в топ-10 самых успешных релизов Netflix в 92 странах.

В центре сюжета – Саймон Леваев, который знакомился с девушками в приложении Tinder, всегда используя одну и ту же схему.

Саймон притворялся богатым бизнесменом и наследником бриллиантовой империи. Когда отношения с девушкой становились серьезными, Саймон инсценировал нападение на себя и просил срочно одолжить ему денег.