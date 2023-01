Глава Twitter Илон Маск анонсировал более дорогую подписку для пользователей соцсети. О конкретных цифрах он не сообщил, но тариф покажут уже на этой неделе.

О своих планах миллиардер рассказал в Twitter.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads

Сейчас смотрят — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023 Он также ответил на критику от пользователя за рекламу. Илон также считает, что она стала слишком большой и навязчивой, из-за чего будут приниматься меры в ближайшее время. Общаясь с фанатами миллиардер подтвердил, что также планирует и создать фонд для блогеров, которые привлекают публику оригинальным контентом на платформе. Напомним, что сейчас подписка Twitter Blue стоит $8 в месяц. За эти деньги пользователь получает синюю галочку верификации на странице, а также использование соцсети без рекламы. Что касается рекламы, то Маск за последнее время ввел много изменений. Среди них — в Twitter появилась политическая реклама. Запрет на подобный контент внесли еще в 2019 году, но Илон его отменил — все ради денег, поскольку политические кампании в периоды выборов обходятся в сотни миллионов долларов. Читайте также: В Twitter появился счетчик количества просмотров для публикаций: для чего это нужно

