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Нужно больше денег: Илон Маск анонсировал более дорогу подписку в Twitter

23 января 2023, 08:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Глава Twitter Илон Маск анонсировал более дорогую подписку для пользователей соцсети. О конкретных цифрах он не сообщил, но тариф покажут уже на этой неделе.

О своих планах миллиардер рассказал в Twitter.

— Также будет более дорогая подписка без рекламы, — кратко анонсировал изменения миллиардер.

Он также ответил на критику от пользователя за рекламу. Илон также считает, что она стала слишком большой и навязчивой, из-за чего будут приниматься меры в ближайшее время. 

Общаясь с фанатами миллиардер подтвердил, что также планирует и создать фонд для блогеров, которые привлекают публику оригинальным контентом на платформе. 

Напомним, что сейчас подписка Twitter Blue стоит $8 в месяц. За эти деньги пользователь получает синюю галочку верификации на странице, а также использование соцсети без рекламы. 

Что касается рекламы, то Маск за последнее время ввел много изменений. Среди них — в Twitter появилась политическая реклама. Запрет на подобный контент внесли еще в 2019 году, но Илон его отменил — все ради денег, поскольку политические кампании в периоды выборов обходятся в сотни миллионов долларов.

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