Засновницю компанії Theranos Елізабет Холмс визнали винною за чотирма з 11 звинувачень у шахрайстві. Жінці загрожує 20 років ув’язнення, а також штраф у розмірі $1 млн.

Так, присяжні звинуватили Холмс у змові з метою обману інвесторів, а також у цифровому шахрайстві, яке завдало шкоди інвесторам.

Під час оголошення вироку засновниця Theranos не виявляла емоцій, як і її партнер Біллі Еванс.

– Вона віддала перевагу шахрайству та невдачам у бізнесі. Це нечесно по відношенню до інвесторів та пацієнтів – її вибір був не лише безсердечним, а й злочинним, – заявив Джефф Шенк.

Жінку також виправдали за трьома іншими звинуваченнями, включаючи надання неточних результатів аналізів пацієнтам компанії.

– Розділені вироки є неоднозначною картиною для звинувачення, але це втрата для Елізабет Холмс, тому що вона збирається у в’язницю як мінімум на кілька років, – заявив адвокат Девід Рінг, який стежив за справою.

Нагадаємо, що Холмс започаткувала компанію Theranos ще у 2003 році — тоді приватну корпорацію рекламували як передову організацію в галузі медицини. Жінка обіцяла революційну технологію – на підставі даних однієї краплі крові провести сотні тестів, надаючи точні дані про здоров’я. Але зрештою компанія не виконала своєї амбітної обіцянки.

Вона активно залучала інвесторів та їхні кошти у свій бізнес. На своєму піку вартість компанії становила понад $9 млрд. Елізабет прикрашала обкладинки журналів, виступала на великих конференціях – її навіть порівнювали зі Стівом Джобсом та компанією Apple.