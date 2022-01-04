Основательницу компании Theranos Элизабет Холмс признали виновной по четырем из 11 обвинений в мошенничестве. Женщине грозит 20 лет тюрьмы, а также штраф в размере $1 млн.

Так, присяжные обвинили Холмс в сговоре с целью обмана инвесторов, а также в цифровом мошенничестве, которое причинило вред инвесторам.

Во время оглашения приговора основательница Theranos не проявляла эмоций, как и ее партнер Билли Эванс.

— Она предпочла мошенничество и неудачи в бизнесе. Это нечестно по отношению к инвесторам и пациентам — ее выбор был не только бессердечным, но и преступным, — заявил Джефф Шенк.

Женщину также оправдали по трем другим обвинениям, включая предоставление неточных результатов анализов пациентам компании.

— Разделенные приговоры представляют собой неоднозначную картину для обвинения, но это потеря для Элизабет Холмс, потому что она собирается в тюрьму как минимум на несколько лет, — заявил адвокат Дэвид Ринг, который следил за делом.

Напомним, что Холмс основала компанию Theranos еще в 2003 году — тогда частную корпорацию рекламировали как передовую организацию в области медицины. Женщина обещала революционную технологию — на основании данных одной капли крови провести сотни тестов, предоставляя точные данные о здоровье. Но в конечном итоге компания не выполнила своего амбициозного обещания.

Она активно привлекала инвесторов и их средства в свой бизнес. На своем пике стоимость компании составляла более $9 млрд. Элизабет украшала обложки журналов, выступала на крупных конференциях — ее даже сравнивали со Стивом Джобсом и компанией Apple.