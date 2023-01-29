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Популярнее Instagram: что такое ChatGPT и для чего он нужен

29 января 2023, 12:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ноутбук
Источник: Depositphotos

В средине зимы пользователи сети начали активно обсуждать новый сервис — ChatGPT.

Что это такое, как работает и как им пользоваться — в материале.

Chat GPT – это система чат-ботов, способная активно участвовать в обсуждениях и генерировать соответствующие ответы на запросы, как человек. Система постоянно обучается и способна анализировать большие объемы данных и даже делать прогнозы касательно тех или иных тем.

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К примеру, пользователь вводит текст с вопросом или даже пишет историю, а сервис обрабатывает информацию и выдает свой ответ, причем делает это так, как человек.

Живые ответы — это результат долгого обучения по данных, написанных людьми. Впрочем, интеллекта в сервисе в привычном смысле не существует — система обучена предугадывать дальнейшие действия человека и реагировать должным образом.

Опробовать возможности сервиса можно на сайте разработчиков OpenAI. Примечательно, что сооснователем компании является Илон Маск, который приложил руку к созданию еще в 2015 году.

ChatGPT опередил по популярности Instagram всего за 40 дней. Сервисом пользуются более 10 млн человек ежедневно.

— В ChatGPT более 10 млн пользователей в день за 40 дней. Instagram потребовалось 355 дней, чтобы набрать 10 млн зарегистрированных пользователей, — заявил Бретт Уинтон, главный футурист ARK Venture Investment.

Это уникальный случай, поскольку количество новых пользователей сервиса в месяц насчитывает более 20 млн.

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