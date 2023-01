В средине зимы пользователи сети начали активно обсуждать новый сервис — ChatGPT.

Что это такое, как работает и как им пользоваться — в материале.

Chat GPT – это система чат-ботов, способная активно участвовать в обсуждениях и генерировать соответствующие ответы на запросы, как человек. Система постоянно обучается и способна анализировать большие объемы данных и даже делать прогнозы касательно тех или иных тем.

К примеру, пользователь вводит текст с вопросом или даже пишет историю, а сервис обрабатывает информацию и выдает свой ответ, причем делает это так, как человек.

Живые ответы — это результат долгого обучения по данных, написанных людьми. Впрочем, интеллекта в сервисе в привычном смысле не существует — система обучена предугадывать дальнейшие действия человека и реагировать должным образом.

Опробовать возможности сервиса можно на сайте разработчиков OpenAI. Примечательно, что сооснователем компании является Илон Маск, который приложил руку к созданию еще в 2015 году.

ChatGPT опередил по популярности Instagram всего за 40 дней. Сервисом пользуются более 10 млн человек ежедневно.

Note 10 million daily uniques implies 20+ million monthly

And I’m actually shocked it’s *only* 20 million and wonder if sample bias in these data under-represent penetration.

— Brett Winton (@wintonARK) January 24, 2023