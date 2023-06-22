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Інтернет

Полюють на особисті дані: хакери з РФ атакують поштові скриньки українців

22 Червня 2023, 20:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кіберзлочинці
Джерело: Pexels

Пріоритети кіберагресії Росії проти України змінилися. Наразі вони спрямовані в бік шпигунства і крадіжки даних.

Представник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Володимир Кондрашов зазначає, що на початку повномасштабного вторгнення активність російських хакерів була спрямована на операції впливу та знищення критичної IT-інфраструктури.

– Сьогодні стратегія російських хакерів змістилася в бік шпигунства і крадіжки даних, – наголосив він на брифінгу в Military Media Center.

Додає, російські кіберзлочинці намагаються відшукати можливості для проведення кібератак через ланцюжки постачань, пробуючи проникнути в інформаційні системи партнерів і постачальників послуг для державних структур та об’єктів критичної інфраструктури.

Групи хакерів також проводять масові кампанії, націлені на збір персональних даних українських громадян. Одна з таких кампаній була націлена на користувачів поштового сервісу Ukr.net.

Також серйозною загрозою залишаються тихі атаки або шпигунство. Основною мішенню є чиновники, дипломати та інші фахівці, які мають доступ до чутливої інформації.

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Кібератаки Росія
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