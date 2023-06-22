Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Охотятся на личные данные: хакеры из РФ атакуют почтовые ящики украинцев

22 июня 2023, 20:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кіберзлочинці
Источник: Pexels

Приоритеты киберагрессии России против Украины изменились. Сейчас они направлены в сторону шпионажа и кражи данных.

Представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов отмечает, в начале полномасштабного вторжения активность российских хакеров была направлена на операции влияния и уничтожение критической IT-инфраструктуры.

— Сегодня стратегия российских хакеров сместилась в сторону шпионажа и кражи данных, — подчеркнул он на брифинге в Military Media Center.

Добавляет, российские киберпреступники пытаются отыскать возможности для проведения кибератак через цепочки поставок, пробуя проникнуть в информационные системы партнеров и поставщиков услуг для государственных структур и объектов критической инфраструктуры.

Группы хакеров также проводят массовые кампании, нацеленные на сбор персональных данных украинских граждан. Одна из таких кампаний была нацелена на пользователей почтового сервиса Ukr.net.

Также серьезной угрозой остаются тихие атаки или шпионаж. Основной мишенью являются чиновники, дипломаты и другие специалисты, имеющие доступ к чувствительной информации.

Читайте также:
ТелеграмВзломали Telegram: что делать и можно ли вернуть аккаунт

Теги
Кибератаки Россия
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь