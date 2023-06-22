Приоритеты киберагрессии России против Украины изменились. Сейчас они направлены в сторону шпионажа и кражи данных.

Представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов отмечает, в начале полномасштабного вторжения активность российских хакеров была направлена на операции влияния и уничтожение критической IT-инфраструктуры.

— Сегодня стратегия российских хакеров сместилась в сторону шпионажа и кражи данных, — подчеркнул он на брифинге в Military Media Center.

Добавляет, российские киберпреступники пытаются отыскать возможности для проведения кибератак через цепочки поставок, пробуя проникнуть в информационные системы партнеров и поставщиков услуг для государственных структур и объектов критической инфраструктуры.

Группы хакеров также проводят массовые кампании, нацеленные на сбор персональных данных украинских граждан. Одна из таких кампаний была нацелена на пользователей почтового сервиса Ukr.net.

Также серьезной угрозой остаются тихие атаки или шпионаж. Основной мишенью являются чиновники, дипломаты и другие специалисты, имеющие доступ к чувствительной информации.