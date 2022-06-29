Польські школярі навчатимуться виживати в окупованому місті за допомогою відеогри. Міністерство науки та вищої освіти Польщі додало гру This War of Mine у ​​програму навчання.

Симулятор виживання буде доступний у програмі позакласного читання – гру створювали самі поляки зі студії 11 bit. Інформація про проєкт красується на державному сайті Польщі – там читачі можуть знайти й посилання для завантаження гри як ознайомлення.

Гравець зможе взяти на себе керування мирними жителями, яких необхідно захищати, забезпечувати їжею, водою та місцем для сну.

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До This War of Mine додали також брошуру з 62 сторінок, а також план уроків, які допоможуть школярам краще зрозуміти ази виживання в критичних ситуаціях — наприклад, під час окупації міста.

Щоб перевірити свої знання, для дітей створили тест, у якому потрібно дати правильні відповіді щодо гри.

Реліз This War of Mine відбувся ще у 2014 році – гра здобула загальне визнання за цікавий та докладний геймплей, який досить реалістично описує війну в країні. З 24 лютого весь виторг із проданих копій гри був переданий Україні – це близько $850 тис.