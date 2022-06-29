Польские школьники будут учиться выживать в оккупированном городе с помощью видеоигры. Министерство науки и высшего образования Польши добавило игру This War of Mine в программу обучения.

Симулятор выживания будет доступен в программе внеклассного чтения — игру создавали сами поляки из студии 11 bit. Информация о проекте красуется на государственном сайте Польши — там читатели могут найти и ссылку для скачивания игры в качестве ознакомления.

Игрок сможет взять на себя управление мирными жителями, которых необходимо защищать, обеспечивать едой, водой и местом для сна.

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К This War of Mine добавили также брошюру из 62 страниц, а также план уроков, которые помогут школьникам лучше понять азы выживания в критических ситуациях — к примеру, во время оккупации города.

Чтобы проверить свои знания, для детей создали тест, в котором нужно дать правильные ответы по игре.

Релиз This War of Mine состоялся еще в 2014 году — игра получила всеобщее признание за интересный и подробный геймплей, который достаточно реалистично описывает войну в стране. С 24 февраля вся выручка с проданных копий игры была передана Украине — это около $850 тыс.