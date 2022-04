Мільярдер і глава SpaceX показав понад десять двигунів Raptor 2 для ракети Starship. Саме вони допоможуть космічному кораблю долітати до Марса.

Маск також розкрив подробиці цих двигунів і вказав на їхнє розташування в Twitter.

Raptor 2 rocket engines at Starbase, each producing over half a million pounds (230 tons) of force pic.twitter.com/9ixxXXceG3

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022