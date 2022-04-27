Мільярдер і глава SpaceX показав понад десять двигунів Raptor 2 для ракети Starship. Саме вони допоможуть космічному кораблю долітати до Марса.

Маск також розкрив подробиці цих двигунів і вказав на їхнє розташування в Twitter.

– Ракетні двигуни Raptor 2 на Зоряній базі (Starbase), кожен розвиватиме понад 230 метричних тонн-сил або понад пів мільйона фунтів сили, – заявив мільярдер.

Raptor 2 rocket engines at Starbase, each producing over half a million pounds (230 tons) of force pic.twitter.com/9ixxXXceG3 — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022

Після тривалих випробувань, ще на початку 2022 року глава SpaceX заявив про стабільність роботи двигунів Raptor 2. Нова модифікація побила попередній рекорд тиску 268,9 бара – він тримався з 2019 року.

За допомогою Raptor 2 Маск сподівався випробувати ракету Starship у космосі на початку 2022 року, але влада США йому завадила з реалізацією. У березні цього року він заявив про нові терміни проведення випробувань – вони заплановані на травень.

– До наступного місяця ми добудуємо 39 готових до польотів двигунів, потім ще місяць піде на їхню установку – політ відбудеться ближче до травня, – написав він у Twitter.

Раніше прототипи Starship вже випробовували у повітрі, але вони не покидали межі атмосфери Землі.

Маск займається як освоєнням космосу, так і вакуумними поїздами у межах нашої планети. Він заявив, що хоче зробити першу робочу гілку Hyperloop найближчими роками.