Миллиардер и глава SpaceX показал более десяти двигателей Raptor 2 для ракеты Starship. Именно они помогут космическому кораблю долетать до Марса.

Маск также раскрыл подробности этих двигателей и указал на их расположение в Twitter.

— Ракетные двигатели Raptor 2 на Звездной базе (Starbase), каждый будет развивать более 230 метрических тонна-сил или более полумиллиона фунтов силы, — заявил миллиардер.

Raptor 2 rocket engines at Starbase, each producing over half a million pounds (230 tons) of force pic.twitter.com/9ixxXXceG3 — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022

После длительных испытаний, еще в начале 2022 года глава SpaceX заявил о стабильности работы двигателей Raptor 2. Новая модификация побила предыдущий рекорд давления в 268,9 бара — он держался с 2019 года.

С помощью Raptor 2 Маск надеялся испытать ракету Starship в космосе в начале 2022 года, но власти США ему помешали с реализацией. В марте этого года он заявил о новых сроках проведения испытаний — они запланированы на май.

— К следующему месяцу мы достроим 39 готовых к полетам двигателей, потом еще месяц уйдет на их установку — полет состоится ближе к маю, — написал он в Twitter.

Ранее прототипы Starship уже испытывали в воздухе, но они не покидали пределы атмосферы Земли.

Маск занимается не только освоением космоса, но и вакуумными поездами в пределах нашей планеты. Он заявил, что хочет сделать первую рабочую ветку Hyperloop в ближайшие годы.