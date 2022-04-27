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Космос

Полет на Марс все ближе: Маск показал двигатели Raptor 2 для ракеты Starship

27 апреля 2022, 11:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Корабль Starship

Миллиардер и глава SpaceX показал более десяти двигателей Raptor 2 для ракеты Starship. Именно они помогут космическому кораблю долетать до Марса.

Маск также раскрыл подробности этих двигателей и указал на их расположение в Twitter.

— Ракетные двигатели Raptor 2 на Звездной базе (Starbase), каждый будет развивать более 230 метрических тонна-сил или более полумиллиона фунтов силы, — заявил миллиардер.

После длительных испытаний, еще в начале 2022 года глава SpaceX заявил о стабильности работы двигателей Raptor 2. Новая модификация побила предыдущий рекорд давления в 268,9 бара — он держался с 2019 года.

С помощью Raptor 2 Маск надеялся испытать ракету Starship в космосе в начале 2022 года, но власти США ему помешали с реализацией. В марте этого года он заявил о новых сроках проведения испытаний — они запланированы на май.

— К следующему месяцу мы достроим 39 готовых к полетам двигателей, потом еще месяц уйдет на их установку — полет состоится ближе к маю, — написал он в Twitter.

Ранее прототипы Starship уже испытывали в воздухе, но они не покидали пределы атмосферы Земли.

Маск занимается не только освоением космоса, но и вакуумными поездами в пределах нашей планеты. Он заявил, что хочет сделать первую рабочую ветку Hyperloop в ближайшие годы.

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Теги
SpaceX, Starship, Илон Маск
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