Миллиардер и глава SpaceX показал более десяти двигателей Raptor 2 для ракеты Starship. Именно они помогут космическому кораблю долетать до Марса.

Маск также раскрыл подробности этих двигателей и указал на их расположение в Twitter.

Raptor 2 rocket engines at Starbase, each producing over half a million pounds (230 tons) of force pic.twitter.com/9ixxXXceG3

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022