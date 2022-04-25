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Швидший за літаки та авто: Маск хоче запустити Hyperloop в найближчі роки

25 Квітня 2022, 18:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Hyperloop
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск заявив про амбітні плани його компанії The Boring Company. Мільярдер хоче запустити в експлуатацію гілку Hyperloop довжиною до 3 200 км — нею курсуватиме вакуумний поїзд зі швидкістю до 1 200 км/год.

Про свої плани Маск розповів у Twitter.

– Найближчими роками Boring Co спробує побудувати робочий Hyperloop. З погляду фізики це найшвидший спосіб дістатися з центру одного міста до іншого на відстань менше ніж 3 тис. км. Корабель Starship SpaceX є швидшим для далеких подорожей, – розповів глава компанії.

Маск поки заявив лише про спроби створення вакуумного поїзда. Зазвичай він говорить про свої плани впевненіше.

Вперше Hyperloop мільярдер запропонував інвесторам ще 2013 року. І хоча саму ідею поки що не вдалося реалізувати, він намагається домовитися з владою багатьох країн про створення високошвидкісної магістралі для поїздів. Зараз Маск має кілька наземних полігонів, де він зміг розігнати капсулу до 450 км/год.

Втім, учені часто критикували ідею мільярдера. Експерти говорять про окупність проєкту за 20 років, а також про високу вартість квитків для пасажирів.

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Теги
Hyperloop, Ілон Маск
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