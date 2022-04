Ілон Маск заявив про амбітні плани його компанії The Boring Company. Мільярдер хоче запустити в експлуатацію гілку Hyperloop довжиною до 3 200 км — нею курсуватиме вакуумний поїзд зі швидкістю до 1 200 км/год.

Про свої плани Маск розповів у Twitter.

In the coming years, Boring Co will attempt to build a working Hyperloop.

From a known physics standpoint, this is the fastest possible way of getting from one city center to another for distances less than ~2000 miles. Starship is faster for longer journeys.

— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2022