Ілон Маск заявив про амбітні плани його компанії The Boring Company. Мільярдер хоче запустити в експлуатацію гілку Hyperloop довжиною до 3 200 км — нею курсуватиме вакуумний поїзд зі швидкістю до 1 200 км/год.

Про свої плани Маск розповів у Twitter.

– Найближчими роками Boring Co спробує побудувати робочий Hyperloop. З погляду фізики це найшвидший спосіб дістатися з центру одного міста до іншого на відстань менше ніж 3 тис. км. Корабель Starship SpaceX є швидшим для далеких подорожей, – розповів глава компанії.

In the coming years, Boring Co will attempt to build a working Hyperloop. From a known physics standpoint, this is the fastest possible way of getting from one city center to another for distances less than ~2000 miles. Starship is faster for longer journeys. — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2022

Маск поки заявив лише про спроби створення вакуумного поїзда. Зазвичай він говорить про свої плани впевненіше.

Вперше Hyperloop мільярдер запропонував інвесторам ще 2013 року. І хоча саму ідею поки що не вдалося реалізувати, він намагається домовитися з владою багатьох країн про створення високошвидкісної магістралі для поїздів. Зараз Маск має кілька наземних полігонів, де він зміг розігнати капсулу до 450 км/год.

Втім, учені часто критикували ідею мільярдера. Експерти говорять про окупність проєкту за 20 років, а також про високу вартість квитків для пасажирів.