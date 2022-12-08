Журналіст і блогер Віктор Трегубов викрив справжню біографію письменника Доржа Бату. Він заявив, що та, яка є наразі, повністю вигадана письменником, справжнє ім’я якого Андрій Васильєв.

Так, за словами Віктора Трегубова, те, що Дорж називає себе вченим, який працював у NASA, а зараз працює над секретним проєктом у космічній галузі – неправда.

Трегубов вирішив порозумітися, сказавши, в одній із груп у Facebook Бату писав про роботу в NASA на базі в Коннектикуті, де базувався 103-й авіаполк Національної гвардії США, відомий як Flying Yankees, під командуванням полковника Вескота.

Зараз дивляться

Тоді журналіст попросив його показати фото Вескота, проте Бату знаходив всякі відмазки, аж до того, що той не любить фотографуватися, проте згодом фото надіслав.

– Я скористався пошуком по фото. Це було фото з візиту Flying Yankees до Австралії в 2013 році. Але в описі візиту не згадувалася наявність там цього командира, що повинно бути. На загальних фото командир був би по центру, а не скраю, а на плечі “Вескота” було щось, підозріло схоже на край шеврона старшого пілота, – зазначив Віктор.

На самих джерелах Flying Yankees також не був згаданий такий чоловік, як Вескот. Трегубов заявив, що після цього Дорж відправив його в блок, тобто – заблокував його акаунт у Facebook.

– Полковник Вескот, Франческа та інші герої його книг – вигадані персонажі. Я поважаю право автора на художню вигадку. Але у всіх тих випадках, коли Андрій посилається на їхнє реальне існування, наприклад, продає “квітку з берета Вескота”, як він зараз робить – він шахраює, – наголосив Трегубов.

Журналіст додає: через власні джерела в NASA перевірив, чи працював там Бату – виявилося, що ні.

Після цього NASA почала власне розслідування, попередивши Бату, що так не можна. Спершу він не зрозумів і продовжував, проте згодом став заявляти, що тепер вже працює у надсекретному проєкті.

Окремо він зазначив те, що, незважаючи на чудову українську мову, є росіянином.

Однак Трегубов не стверджує, що Бату є засланим, як і те, що письменник – патріот України. Також він не говорить, що Дорж погана людина, за винятком створення фальшивих історій.

– Проблема в тому, що існування Вескота або Франчески неможливо спростувати, але можна довести – якщо вони дійсно існують. Як і, власне, працю в NASA – Андрій завжди міг би показати документи, які повинні були залишитися. Інша проблема в тому, що всьому згаданому вище були ті чи інші свідки, а в його оповіданнях є очевидні прогалини для всіх, хто дійсно в темі. Зрештою, ті ж фахівці з космічної теми зараз теж читають цей текст, – підсумував Віктор.

Сам Бату вже відреагував на пост Трегубова, зазначивши, що спочатку планував проігнорувати його, а мотиви Віктора – йому невідомі.

– Я не є держслужбовцем. Ніколи ним не був. Працював і працюю на умовах контракту на приватні компанії… Реальних імен прототипів своїх літературних персонажів я не розкриваю. Тому пошук цих людей за прізвищами – досить дивне заняття. Професійний журналіст повинен це розуміти… Я не продовжуватиму обговорення цієї теми в соцмережах і перейду до консультацій щодо перенесення обговорення в юридичну площину, – сказав Дорж.

Зазначимо, Дорж Бату, справжнє ім’я якого Андрій Васильєв – український письменник бурятського походження. Проживає в Америці.

У минулому він працював на українських телеканалах, а також був журналістом Голосу Америки.

Він автор книг Франческо. Володарка траєкторій, Моцарт 2.0, Таємниця старої Лами тощо.

Читайте також: У Кракові зірвали зустріч із письменницею Оксаною Забужко

Фото: Віктор Трегубов, Дорж Бату