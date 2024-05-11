У ніч із 10 на 11 травня українці спостерігали за рідкісним природним явищем – північним сяйвом. Яскраві різноколірні промені бачили на території всієї України.

Північне сяйво над Україною в травні: подробиці

Так, уся справа в сонячній активності. Уночі в період з 10 по 11 травня Землю накрила магнітна буря екстремальної інтенсивності. Уперше за 20 років сонячна активність досягла найвищої позначки за К-індексом – 9 балів.

The Northern Lights were visible in Kharkiv, Donetsk, and Dnipropetrovsk regions. What a beauty ???? pic.twitter.com/YAPmhAzRvu — Saint Javelin (@saintjavelin) May 10, 2024

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Очікується, що така ситуація триватиме до кінця вихідних.

Приміром, показник 0 за цим способом визначення активності означає відсутність магнітних бур або їхній вплив на все живе й електроприлади. 9-бальна буря може вплинути на електроприлади, а також погіршити якість супутникового зв’язку або GPS-навігації.

Окрім впливу на електроніку, багато хто може відчути погіршення стану здоров’я. Це стосується метеозалежних людей і тих, у кого є хронічні захворювання.

Щоб магнітні бурі з північним сяйвом не застали вас зненацька, Факти ICTV склали докладний календар магнітних бур червня 2024 року. Очікується, що сонячна активність спостерігатиметься протягом усього першого місяця літа.

Це вже не перше незвичайне явище в нашому небі за травень – на початку місяця над Україною помітили незвичайні спалахи. Як виявилося, це була частина ракети від Ілона Маска, яка падала на Землю.

Фото: Saint Javelin