У ніч із 10 на 11 травня українці спостерігали за рідкісним природним явищем – північним сяйвом. Яскраві різноколірні промені бачили на території всієї України.

Так, уся справа в сонячній активності. Уночі в період з 10 по 11 травня Землю накрила магнітна буря екстремальної інтенсивності. Уперше за 20 років сонячна активність досягла найвищої позначки за К-індексом – 9 балів.

The Northern Lights were visible in Kharkiv, Donetsk, and Dnipropetrovsk regions. What a beauty ???? pic.twitter.com/YAPmhAzRvu

— Saint Javelin (@saintjavelin) May 10, 2024