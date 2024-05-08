Магнітні бурі – це потужна сонячна активність, яка впливає на все живе на Землі. Навіть електроніка може постраждати від цього космічного явища. Саме тому краще підготуватися до таких змін заздалегідь.

Факти ICTV з’ясували, на які дати магнітних бур у квітні 2024 року варто звертати увагу, щоб Сонце мало якомога менший вплив на самопочуття.

Чим небезпечні магнітні бурі

Не секрет, що наші життєві цикли залежать від сонячної активності. Поганий сон, головний біль, імпульсивність – усе це може виникнути через магнітні бурі. Причому деякі негативні наслідки можуть зникнути за кілька днів.

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Особливу увагу на космічну активність варто звертати увагу тим, хто страждає від хронічних захворювань.

На червень 2024 року припадає одразу кілька магнітних бур різної активності, і вони нагадуватимуть про себе весь місяць.

Магнітні бурі в червні 2024 року

Готуйтеся до активності різної сили.

Слабкі магнітні бурі очікуються в періоди 2-4, 10 28-30 червня. Їхній вплив відчують тільки метеозалежні люди. Не виключено, що багато хто не хотітиме їсти в ці дні.

Бурі середньої сили очікуються 15 і 22 червня. Очікується, що багато хто відчує головний біль, імпульсивність і просто погіршення настрою.

Сильна магнітна буря очікується 23 червня – найнебезпечніший період для здоров’я.