Ночью с 10 на 11 мая украинцы наблюдали за редким природным явлением — северным сиянием. Яркие разноцветные лучи видели на территории всей Украины.

Так, все дело в солнечной активности. Ночью в период с 10 по 11 мая Землю накрыла магнитная буря экстремальной интенсивности. Впервые за 20 лет солнечная активность достигла самой высокой отметки по К-индексу — 9 баллов.

The Northern Lights were visible in Kharkiv, Donetsk, and Dnipropetrovsk regions. What a beauty ???? pic.twitter.com/YAPmhAzRvu

— Saint Javelin (@saintjavelin) May 10, 2024