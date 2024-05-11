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Северное сияние над Украиной: в ночном небе заметили редкое природное явление

11 мая 2024, 11:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Північне сяйво

Ночью с 10 на 11 мая украинцы наблюдали за редким природным явлением — северным сиянием. Яркие разноцветные лучи видели на территории всей Украины.

Северное сияние над Украиной в мае: подробности

Так, все дело в солнечной активности. Ночью в период с 10 по 11 мая Землю накрыла магнитная буря экстремальной интенсивности. Впервые за 20 лет солнечная активность достигла самой высокой отметки по К-индексу — 9 баллов.

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Ожидается, что такая ситуация продлится до конца выходных.

К примеру, показатель 0 по этому способу определения активности значит отсутствие магнитных бурь или их влияние на все живое и электроприборы. 9-бальная буря может повлиять на электроприборы, а также ухудшить качество спутниковой связи или GPS-навигации.

Помимо влияния на электронику, многие могут ощутить ухудшение состояния здоровья. Это касается метеозависимых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Чтобы магнитные бури с северным сиянием не застали вас врасплох, Факты ICTV составили подробный календарь магнитных бурь июня 2024. Ожидается, что солнечная активность будет наблюдаться на протяжении всего первого месяца лета.

Это уже не первое необычное явление в нашем небе за май — в начале месяца над Украиной заметили необычны вспышки. Как оказалось, это была часть ракеты от Илона Маска, которая падала на Землю.

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Фото: Saint Javelin

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Магнітні бурі Северное сияние
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