У різних областях України і навіть у деяких регіонах РФ спостерігається незвичне явище – небо забарвилось у червоний колір. Подейкують, що то північне сяйво Аврора. Що це таке та його неймовірні знімки – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Де проглядається “червоне” небо

Про незвичне природне явище північне сяйво Аврора повідомляють жителі Київської, Львівської областей, а також Запоріжжя, Одеси та тимчасово окупованого Криму. Крім того, північне сяйво Аврора спостерігають не лише в Україні, а й у деяких регіонах світу – у США та РФ.

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Чи справді це північне сяйво Аврора

В Укргідрометцентрі Фактам ICTV сказали, що, судячи з фото, явище справді дуже схоже на північне сяйво Аврора. У NASA теж підтвердили Аврору над Україною.

Північне сяйво Аврора в Україні: що це за незвичне явище та неймовірні “криваві” кадри / 2 зображення

Хімік-біолог Владислав Балінський ексклюзивно розповів нам, що сяйва бувають декількох видів і виникають вони у різних шарах атмосфери. Червоне світіння формується при довжині хвилі у 620-650 нанометрів. Такий спектр відповідає випроміненню світла атомами водню або кисню Частіше, такі явища виникають у верхніх шарах іоносфери на відстані 100-300 кілометрів від поверхні планети. Це так зване верхове північне сяйво.

– Там я ще бачив зелений спектр, там червоно-зелений колір в одному місці. Це явище можна порівняти зі світінням люмінесцентної або іонорозрядної лампи, так званої гелевої. Атоми випускають фотони світла під час бомбардування зарядженими частинками сонячної плазми (сонячний вітер). Виділяється величезна кількість енергії під час таких явищ, – каже експерт.

Північне сяйво Аврора в Україні: що це за незвичне явище та неймовірні “криваві” кадри / 2 зображення

Крім того, він зазначив, що північне сяйво дійсно досить рідкісне явище, особливо для України. Воно, як правило, спостерігається на Північному полюсі, що пов’язано з будовою магнітного поля Землі.

– Для України це дійсно незвичайне явище, але його зараз спостерігають у багатьох країнах. Це не пов’язано з відбивними властивостями поверхні, це пов’язано насамперед зі світінням іонів газу, може йтися про кисень, водень. Чому ці явища відбуваються? Вони пов’язані з сонячною активністю і найчастіше їх фіксують після потужних коронарних викидів. Це явища яки ми можемо спостерігати під час так званих магнітних бур , – говорить експерт.

Швидкість сонячного вітру десь у 250-1000 разів повільніше ніж швидкість світла, тому між виникненням потужних сонячних протуберанців і магнітними бурями проходить 2-3 дні.

Що таке північне сяйво Аврора

Північне сяйво Аврора – оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. На поверхні Землі такі сяйва спостерігаються на відстані 20-35° від магнітних полюсів Землі, одночасно на всіх довготах, але з різною інтенсивністю.