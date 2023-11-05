В разных областях Украины и даже в некоторых регионах РФ наблюдается необычное явление — небо окрасилось в красный цвет. Говорят о северном сиянии Аврора. Что это такое и его невероятные снимки — смотрите в материале Фактов ICTV.

Где просматривается “красное” небо

О необычном природном явлении северное сияние Аврора сообщают жители Киевской, Львовской областей, а также Запорожья, Одессы и временно оккупированного Крыма. Кроме того, северное сияние Аврора наблюдают не только в Украине, но и в некоторых регионах мира — США и РФ.

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Действительно ли это северное сияние Аврора

В Укргидрометцентре Фактам ICTV сказали, что, судя по фото, явление действительно очень похоже на северное сияние Аврора. В NASA тоже подтвердили Аврору над Украиной.

Северное сияние Аврора в Украине: что это за необычное явление и невероятные “кровавые” кадры / 2 изображения

Химик-биолог Владислав Балинский эксклюзивно рассказал нам, что сияния бывают нескольких видов и возникают они в разных слоях атмосферы. Красное свечение формируется при длине волны в 620-650 нанометров. Такой спектр соответствует излучению света атомами водорода или кислорода Чаще, такие явления возникают в верхних слоях ионосферы на расстоянии 100-300 километров от поверхности планеты. Это так называемое верхнее северное сияние.

— Там я еще видел зеленый спектр, там красно-зеленый цвет в одном месте. Это явление можно сравнить со свечением люминесцентной или ионоразрядной лампы, так называемой гелевой. Атомы испускают фотоны света во время бомбардировки заряженными частицами солнечной плазмы (солнечный ветер). Выделяется огромное количество энергии во время таких явлений, – говорит эксперт.

Северное сияние Аврора в Украине: что это за необычное явление и невероятные “кровавые” кадры / 2 изображения

Кроме того, он отметил, что северное сияние действительно довольно редкое явление, особенно для Украины. Оно, как правило, наблюдается на Северном полюсе, что связано со строением магнитного поля Земли.

— Для Украины это действительно необычное явление, но его сейчас наблюдают во многих странах. Это не связано с отражательными свойствами поверхности, это связано прежде всего со свечением ионов газа, речь может идти о кислороде, водороде. Почему эти явления происходят? Они связаны с солнечной активностью и чаще всего их фиксируют после мощных коронарных выбросов. Это явления которые мы можем наблюдать во время так называемых магнитных бурь, — говорит эксперт.

Скорость солнечного ветра где-то в 250-1000 раз медленнее чем скорость света, поэтому между возникновением мощных солнечных протуберанцев и магнитными бурями проходит 2-3 дня.

Что такое северное сияние Аврора

Северное сияние Аврора — оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах, которое быстро меняется. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под воздействием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам. На поверхности Земли такие сияния наблюдаются на расстоянии 20-35° от магнитных полюсов Земли, одновременно на всех долготах, но с разной интенсивностью.