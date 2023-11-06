У листопаді 2023 року очікується кілька сильних магнітних бур. Сонячна активність може негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей, тому до таких днів краще підготуватися заздалегідь.

Для цього Факти ICTV склали список магнітних бур на листопад 2023 року.

Магнітні бурі у листопаді – дати

Так, перші сильні магнітні бурі очікуються 1-2 листопада. В цей період намайтеся уникати сильних фізичних і розумових навантажень.

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Наступна сонячна активність припадає на 6 число. Можливі різкі перепади настрою та головний біль, тож заздалегідь перевірте вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

Найсильніші магнітні бурі очікуються 15-16 листопада. В цей період рекомендується подбати про своє самопочуття і не перенапружуватися. Важливі справи краще відкласти на іншу дату.

Магнітні бурі середньої сили будуть відчутні 23 та 25 листопада.

Також сонячна активність очікується наприкінці місяця – 28-29 листопада. Для того, щоб якомога легше пережити магнітні коливання, дотримуйтесь загальних порад: