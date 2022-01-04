Популярность сайтов с нелицензированным контентом в Европе продолжает падать. Исследование показало, что даже пандемия не смогла помешать пользователям отказаться от пиратских сайтов.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) изучило статистику 2017-2020 годов — данные охватывали пользователей стран ЕС и Великобритании.

Так, за этот период популярность сайтов с пиратским контентом упала почти вдвое — с 41,4 млрд запросов до 23,5 млрд. Изменения происходили равномерно даже во время пандемии.

Чаще всего жителей ЕС интересовала краденая музыка. На ее долю приходилось 80% всего контента. Уже в конце 2020 показатель опустился до 20% — пользователей начали интересовать сериалы (70%) и фильмы (10%).

Также статистику удалось разбить по странам — пиратский контент интересовал жителей Латвии. Польша может похвастаться самым низким показателем — там пиратов меньше всего.

За эти годы многие пользователи сети начали знакомиться с разными подписками на сервисы, где можно легально пользоваться интересным контентом.

Пандемия также не смогла уничтожить и киноиндустрию — график многих кинособытий по всему миру пришлось адаптировать к пандемическим реалиям, а многие фильмы начали приносить огромную прибыль. Как одна из самых уязвимых индустрий смогла встать с колен после появления Covid-19 — читайте в материале Фактов ICTV.