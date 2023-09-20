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Підтримують не всі iPhone: як встановити iOS 17

20 Вересня 2023, 13:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Unsplash

18 вересня до скачування стала доступна нова операційна система від Apple для лінійки iPhone – iOS 17. У ній представлено низку нових функцій і поліпшень.

Факти ICTV вирішили вам розповісти, на які iPhone можна встановити iOS 17, а також поділитися інструкцією, як оновити операційну систему.

Які iPhone підтримують iOS 17

Нову версію операційної системи отримають моделі смартфонів, починаючи з iPhone SE і iPhone XR. Не вийде встановити iOS 17 у користувачів iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X – першому телефоні від яблука з Face ID.

Зараз дивляться

Нові моделі iPhone 15 вже йдуть із iOS 17.

На які моделі iPhone можна встановити iOS 17:

  • iPhone 15,
  • iPhone 15 Plus,
  • iPhone 15 Pro, Pro Max.
  • iPhone 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 14, iPhone 14 Plus,
  • iPhone 13 Pro, 13 Pro Max,
  • iPhone 13, 13 mini,
  • iPhone 12 Pro, 12 Pro max
  • iPhone 12, 12 mini
  • iPhone 11 Pro, 11 Pro Max,
  • iPhone 11,
  • iPhone SE 3,
  • iPhone XR,
  • iPhone XS, XS Max.

Як встановити iOS 17 – інструкція

Встановити iOS 17 доволі просто. Для цього вам знадобитися ваш iPhone.

  • Відкрийте Налаштування на iPhone.
  • Знайдіть розділ Основне.
  • Оберіть Оновлення програмного забезпечення (Оновлення ПЗ).
  • Зачекайте, поки система виявить нову прошивку, натисніть кнопку Завантажити.
  • Після того, як iOS 17 завантажиться на ваш iPhone, натисніть Встановити.

Також ви можете в цьому ж розділі увімкнути функцію автооновлення. Таким чином ваш iPhone буде сам встановлювати нові або доопрацьовані операційні системи.

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