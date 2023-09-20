18 вересня до скачування стала доступна нова операційна система від Apple для лінійки iPhone – iOS 17. У ній представлено низку нових функцій і поліпшень.
Факти ICTV вирішили вам розповісти, на які iPhone можна встановити iOS 17, а також поділитися інструкцією, як оновити операційну систему.
Які iPhone підтримують iOS 17
Нову версію операційної системи отримають моделі смартфонів, починаючи з iPhone SE і iPhone XR. Не вийде встановити iOS 17 у користувачів iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X – першому телефоні від яблука з Face ID.
Нові моделі iPhone 15 вже йдуть із iOS 17.
На які моделі iPhone можна встановити iOS 17:
- iPhone 15,
- iPhone 15 Plus,
- iPhone 15 Pro, Pro Max.
- iPhone 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus,
- iPhone 13 Pro, 13 Pro Max,
- iPhone 13, 13 mini,
- iPhone 12 Pro, 12 Pro max
- iPhone 12, 12 mini
- iPhone 11 Pro, 11 Pro Max,
- iPhone 11,
- iPhone SE 3,
- iPhone XR,
- iPhone XS, XS Max.
Як встановити iOS 17 – інструкція
Встановити iOS 17 доволі просто. Для цього вам знадобитися ваш iPhone.
- Відкрийте Налаштування на iPhone.
- Знайдіть розділ Основне.
- Оберіть Оновлення програмного забезпечення (Оновлення ПЗ).
- Зачекайте, поки система виявить нову прошивку, натисніть кнопку Завантажити.
- Після того, як iOS 17 завантажиться на ваш iPhone, натисніть Встановити.
Також ви можете в цьому ж розділі увімкнути функцію автооновлення. Таким чином ваш iPhone буде сам встановлювати нові або доопрацьовані операційні системи.