18 вересня до скачування стала доступна нова операційна система від Apple для лінійки iPhone – iOS 17. У ній представлено низку нових функцій і поліпшень.

Факти ICTV вирішили вам розповісти, на які iPhone можна встановити iOS 17, а також поділитися інструкцією, як оновити операційну систему.

Які iPhone підтримують iOS 17

Нову версію операційної системи отримають моделі смартфонів, починаючи з iPhone SE і iPhone XR. Не вийде встановити iOS 17 у користувачів iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X – першому телефоні від яблука з Face ID.

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Нові моделі iPhone 15 вже йдуть із iOS 17.

На які моделі iPhone можна встановити iOS 17:

iPhone 15,

iPhone 15 Plus,

iPhone 15 Pro, Pro Max.

iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus,

iPhone 13 Pro, 13 Pro Max,

iPhone 13, 13 mini,

iPhone 12 Pro, 12 Pro max

iPhone 12, 12 mini

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max,

iPhone 11,

iPhone SE 3,

iPhone XR,

iPhone XS, XS Max.

Як встановити iOS 17 – інструкція

Встановити iOS 17 доволі просто. Для цього вам знадобитися ваш iPhone.

Відкрийте Налаштування на iPhone.

Знайдіть розділ Основне.

Оберіть Оновлення програмного забезпечення (Оновлення ПЗ).

Зачекайте, поки система виявить нову прошивку, натисніть кнопку Завантажити.

Після того, як iOS 17 завантажиться на ваш iPhone, натисніть Встановити.

Також ви можете в цьому ж розділі увімкнути функцію автооновлення. Таким чином ваш iPhone буде сам встановлювати нові або доопрацьовані операційні системи.